Rosja wzmacnia arsenał Iranu. Ujawniono dostawy przez Morze Kaspijskie

Poinformowała o tym we wtorek (18 sierpnia) stacja NBC News, powołując się na europejski dokument rządowy oraz przedstawiciela państwa zachodniego.

Według dokumentu transporty obejmują m.in. trotyl (TNT), komponenty do dronów oraz amunicję. Ładunki mają być przewożone przez Morze Kaspijskie z Rosji do Iranu.

Na tym morzu USA nie przechwycą statków

Morze Kaspijskie stanowi dogodny szlak dla tego rodzaju transportów, ponieważ dostęp do jego wód mają wyłącznie Rosja, Iran, Kazachstan, Turkmenistan i Azerbejdżan. Amerykańskie i zachodnie siły morskie nie mogą prowadzić tam operacji przechwytywania statków.

Według NBC News dostawy mają pomóc Iranowi w odbudowie zdolności do produkcji dronów i uzbrojenia po amerykańskich i izraelskich atakach. Szczególne znaczenie może mieć dostarczanie materiałów wybuchowych oraz komponentów potrzebnych do odtworzenia irańskiego arsenału bezzałogowców.

Iran wsparł Rosję w wojnie z Ukrainą. Moskwa odwdzięcza się Teheranowi

Dostawy oznaczają zmianę charakteru współpracy wojskowej między Moskwą a Teheranem. Dotychczas relacje w tym obszarze opierały się przede wszystkim na irańskim wsparciu dla Rosji, w tym dostawach dronów wykorzystywanych przez rosyjskie wojska przeciwko Ukrainie. Obecnie to Rosja ma dostarczać Iranowi materiały potrzebne do odbudowy jego potencjału.

Według NBC News odbudowa irańskich zdolności wojskowych leży również w interesie Moskwy. Wzmocnienie Teheranu może zwiększać presję na USA na Bliskim Wschodzie i odciągać część amerykańskich zasobów oraz uwagi od wojny na Ukrainie.

Ani władze Rosji, ani Iranu nie skomentowały publicznie doniesień o konkretnych transportach opisanych w dokumencie. Informacje o ich skali oraz tempie dostaw nie są znane.

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