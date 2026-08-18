Ławrow ogłasza budowę "nowego porządku świata" wspólnie z Koreą Północną

Ławrow poinformował o tym w liście do szefowej MSZ Korei Północnej Choe Son Hui z okazji 81. rocznicy wyzwolenia Korei spod japońskiej okupacji. Rosyjski minister podkreślił, że Moskwa i Pjongjang "walczą na tym samym froncie" o stworzenie nowego porządku międzynarodowego.

Szef rosyjskiej dyplomacji pochwalił również północnokoreańskie wsparcie wojskowe dla Rosji w wojnie przeciwko Ukrainie. Jak podała agencja KCNA, Ławrow określił rozmieszczenie północnokoreańskich żołnierzy w rosyjskim obwodzie kurskim jako dowód "bojowej przyjaźni" między oboma państwami.

Według Ławrowa Moskwa zamierza kontynuować realizację kursu wyznaczonego przez prezydenta Rosji Władimira Putina i przywódcę Korei Północnej Kim Dzong Una, zmierzającego do dalszego pogłębiania współpracy rosyjsko-północnokoreańskiej.





Rosja i Korea Północna zawarły sojusz wojskowy

Relacje Rosji z Koreą Północną znacznie się zacieśniły od czerwca 2024 r., kiedy Putin i Kim podpisali traktat o kompleksowym partnerstwie strategicznym, obejmujący m.in. wzajemną pomoc w przypadku agresji. Pjongjang wsparł następnie Moskwę w wojnie przeciwko Ukrainie, m.in. wysyłając żołnierzy do Rosji.

Ukraiński wywiad wojskowy (HUR) informował w lipcu o planach Korei Północnej dotyczących wysłania jednostki rakietowej – sześciu wyrzutni i około 120 pocisków – do obwodu woroneskiego. Kijów twierdzi również, że reżim Kima przekazał Rosji 40 pocisków balistycznych krótkiego zasięgu KN-23 i KN-24.

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USA odwracają się od Korei Południowej

Deklaracja Ławrowa zbiegła się z sygnałami o możliwej zmianie podejścia USA do Korei Północnej. Prezydent Donald Trump poinformował, że Kim Dzong Un odpowiedział na jego próby nawiązania kontaktu.

Jednocześnie Waszyngton zapowiedział ograniczenie skali wspólnych ćwiczeń wojskowych USA i Korei Południowej. Trump podał jako powód wysokie koszty tych manewrów oraz odmowę Seulu w sprawie wzięcia udziału w działaniach przeciwko Iranowi.

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