Złe wieści dla Czarnka. Tak Polacy oceniają jego kandydaturę na premiera

W nowym sondażu Ogólnopolska Grupa Badawcza zapytała Polaków, jak oceniają kandydaturę Przemysława Czarnka na premiera.

Czarnek kandydatem PiS na premiera. Tak oceniają go Polacy w sondażu

Ponad połowa respondentów – 59,2 proc. – wybrała odpowiedź "źle". Oznacza to, że w porównaniu z marcowym sondażem, odsetek negatywnych opinii wzrósł w ciągu miesiąca o 1,3 pkt proc.

Pozytywnie Przemysława Czarnka odbiera 21,1 proc. badanych. To wzrost o 0,6 pkt proc. względem poprzedniego badania OGB z marca. Wówczas 20,5 proc. ankietowanych opowiedziało się dobrze za Czarnkiem, a 57,9 proc. respondentów oceniło go źle.

Odsetek odpowiedzi neutralnych ("ani dobrze, ani źle") o Przemysławie Czarnku jako kandydacie na premiera spadł w ciągu miesiąca z 21,6 do 19,8 proc., czyli aż o 1,8 pkt proc.

Pozytywne oceny Przemysława Czarnka wzrosły wśród wyborców Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej.

Przemysław Czarnek ogłoszony jako kandydat PiS na premiera

7 marca Przemysław Czarnek został kandydatem PiS na premiera. Kandydaturę byłego ministra edukacji narodowej, ogłosił w Krakowie prezes partii Jarosław Kaczyński.

Prezes PiS, prezentując Przemysława Czarnka jako kandydata na przyszłego premiera, wyraził przekonanie, że jest on obecnie właściwym człowiekiem do tej funkcji.

– W tych okolicznościach, które mamy dzisiaj w Polsce, w tej sytuacji, którą uważam za trudną, wyzywającą dla nas, ale my musimy to wyzwanie podjąć i musimy zwyciężyć, proszę państwa, musimy zwyciężyć, musimy stworzyć nowy rząd. Jestem głęboko przekonany, że takim człowiekiem w tym momencie jest pan profesor Przemysław Czarnek – powiedział Jarosław Kaczyński.

Badanie OGB zostało przeprowadzone w dniach 16-27 kwietnia 2026 roku.

