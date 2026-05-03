Czym się różni oszust polityczny od oszusta pospolitego?

Wszelako nie jest z nami jeszcze aż tak dobrze, jak być powinno. To znaczy, owszem, większość z nas, bo aż 62 proc. – tak wynika z badań United Surveys by IBRiS, omówionych przez „Dziennik Gazetę Prawną” – jest za redukcją tego deficytu, ale aż 11 proc. – bo to w tym przypadku jest AŻ 11 proc. – uważa, że nie tylko nie trzeba deficytu finansów państwa zmniejszać, lecz wręcz należy go powiększyć. A niemal jedna trzecia z nas, bo aż 27 proc., w ogóle nie wie, cóż to jest za deficyt.