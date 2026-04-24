Rezygnacja Cenckiewicza. "Trzech ministrów zawiązało sojusz przeciwko niemu"

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz złożył rezygnację. O swojej decyzji poinformował w czwartek (23 kwietnia) w obszernym wpisie zamieszczonym w serwisie X. Jako powód wskazał m.in. "odebranie przez rząd dostępu do informacji niejawnych".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że rezygnacja złożona na ręce Karola Nawrockiego została przyjęta. Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca Cenckiewicza.

Leśkiewicz dodał, że Cenckiewicz zostaje w Kancelarii Prezydenta – będzie przewodniczącym Rady Bezpieczeństwa i Obronności oraz doradcą Nawrockiego.

Rezygnacja Cenckiewicza została ogłoszona w tym samym dniu, w którym Pałac Prezydencki poinformował, że Nawrocki zamierza odtajnić aneks do raportu z likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Zgorzelski o Cenckiewiczu: Co najmniej trzech ministrów zawiązało sojusz przeciwko niemu

– Mówi się, że co najmniej trzech ministrów zawiązało sojusz przeciwko niemu – powiedział o odejściu Cenckiewicza Piotr Zgorzelski, wicemarszałek Sejmu, poseł PSL.

Dodał, że ma na myśli szefa Kancelarii Prezydenta Zbigniewa Boguckiego, szefa prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcina Przydacza i szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera.

Zgorzelski przekonywał w TVN24, że Cenckiewicz jest "osobowością bardzo egocentryczną". – Jest indywidualistą i człowiekiem, który we współpracy nie znosi krytyki, nie znosi osób, które mają inne zdanie. A więc praca w zespole, jakim jest kancelaria prezydenta, z pewnością z biegiem czasu przysparzała mu nie przyjaciół, a przeciwników, może nawet wrogów – argumentował.

Jego zdaniem, ze względu na cechy, o których wspomniał, Cenckiewicz "zdołał sobie nagrabić u prezydenta".

