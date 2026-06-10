Pas zieleni przy domu to własność prywatna? To warto wiedzieć

Wielu właścicieli nieruchomości uznaje, że przylegający do ich działki pas zieleni to część posesji, a więc mogą tam np. sadzić kwiaty. Podstawę prawną w takim przypadku stanowią przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Należy sprawdzić dokumentację

Portal Forsal zaznacza, że własność prywatna kończy się tam, gdzie zaczyna się teren publiczny. Jednocześnie sam postawiony płot nie musi jeszcze oznaczać, że pas zieleni przylegający do nieruchomości stanowi teren publiczny. Zgodnie z prawem, wszystko zależy od rzeczywistego przebiegu granic działek. Aby to zweryfikować, trzeba dokładnie sprawdzić granice działki. Warto posłużyć się oficjalnymi dokumentami geodezyjnymi, takimi jak mapa ewidencyjna lub wyrys z rejestru gruntów. Dokładne informacje można pobrać z oficjalnych portali – np. rządowego serwisu geoportal.gov.pl. Jednocześnie należy wiedzieć, że choć dane opierają się na aktach prawnych, nie stanowią wiążącego ustalenia granic działek. Dla celów prawnych należy posługiwać się dokumentacją geodezyjną albo skontaktować się z właściwym organem.

W przypadku nieruchomości położonych przy drogach publicznych zazwyczaj tam, gdzie kończy się działka, zaczyna się pas drogowy. Zgodnie z przepisami pas drogowy to wydzielony liniami rozgraniczającymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym znajduje się lub będzie znajdować droga. W jego skład wchodzą między innymi pobocza, chodniki, ścieżki rowerowe, rowy odwadniające, a także pasy zieleni izolacyjnej. Pas ten, w myśl prawa, stanowi mienie publiczne, którym zarządza odpowiednia instytucja. Zależy to od rodzaju drogi: drogi krajowe – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad; drogi wojewódzkie – zarządy dróg wojewódzkich; drogi powiatowe i gminne – odpowiednio zarząd powiatu albo wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jeżeli pas zieleni znajduje się poza granicą prywatnej działki i należy do pasa drogowego, stanowi mienie publiczne.

Można obsadzić pas zieleni roślinami?

W sytuacji, gdy pas zieleni znajduje się na terenie publicznym, pojawia się pytanie – czy można na nim sadzić rośliny? Zgodnie z przepisami zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować uszkodzenie drogi lub jej urządzeń, zmniejszenie ich trwałości albo zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

"W praktyce oznacza to, że wszelkie działania związane z samodzielnym zagospodarowaniem takiego terenu mogą wymagać zgody zarządcy drogi. Dotyczy to m.in. sadzenia drzew i krzewów, ustawiania donic, elementów dekoracyjnych czy przekształcania pasa zieleni w dodatkowe miejsce parkingowe. Nie można również samowolnie 'grodzić' takiego terenu ani ustawiać na nim bez zgody zarządcy np. kontenera na gruz" – czytamy.

Wielu właścicieli popełnia błąd i samowolnie gospodaruje teren przed posesją. Tymczasem zgodnie z prawem obowiązki związane z utrzymaniem czystości i porządku na terenach publicznych należą do zasady do gminy. Obowiązki związane z utrzymaniem porządku na drogach publicznych należą natomiast do zarządcy drogi.

Warto wiedzieć, że właściciele nieruchomości mogą domagać się od lokalnych władz właściwego wykonywania obowiązków związanych z utrzymaniem terenów zielonych.