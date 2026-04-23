Trzęsienie ziemi w otoczeniu prezydenta. Fala komentarzy

O swojej dymisji Cenckiewicz poinformował w czwartek (23 kwietnia) w obszernym wpisie zamieszczonym w serwisie X. Jako powód wskazał m.in. "odebranie przez rząd dostępu do informacji niejawnych".

Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że rezygnacja złożona na ręce Karola Nawrockiego została przyjęta. Pełniącym obowiązki szefa BBN został gen. Andrzej Kowalski, dotychczasowy zastępca Cenckiewicza.

Dymisja Cenckiewicza. Pierwsze komentarze

Zmiany w kierownictwie Biura Bezpieczeństwa Narodowego są szeroko komentowane w sieci.

"Bardzo dziękuję Profesorze za deklarację współpracy w walce o zwycięstwo Polski. Razem do zwycięstwa!" – napisał na portalu X Przemysław Czarnek, kandydat PiS na premiera.

"Cenckiewicz poza BBN. To nie rezygnacja. To kapitulacja" – oceniła Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek Senatu z Koalicji Obywatelskiej.

"Oświadczenie Sławomira Cenckiewicza pełne easter eggów. Jest kilka szpilek w stronę PSL-u i Kosiniaka-Kamysza. Są też ciepłe słowa o Morawieckim" – skomentował Rafał Mrowicki, dziennikarz portalu XYZ.pl.

"Prof. Cenckiewicz wykonał świetną pracę jako szef BBN i jestem przekonany, że przysłuży się jeszcze Polsce na niejednym froncie. Doczekamy się w Polsce ponownie czasów, w których rząd jest gotów do merytorycznej dyskusji o naszym bezpieczeństwie, a nie bezprawnego wykorzystywania służb specjalnych do walki z prezydentem RP i jego doradcami" – wskazał Michał Dworczyk, europoseł PiS.

Dobrzyński: W końcu do niego dotarło

"Już ponad 7 miesięcy temu jasno i wyraźnie informowałem, że Sławomir C. nie ma dostępu do informacji niejawnych. Najwyraźniej w końcu do niego dotarło, że przez ten czas stojąc na czele BBN wyglądał dość paradnie. Bez poświadczenia bezpieczeństwa i wglądu do niejawnych dokumentów kierowanie przez niego było fikcją. Jego odejście ze stanowiska to chyba jedyna dobra, choć mocno spóźniona decyzja" – ocenił Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.

54-letni Cenckiewicz był szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego od sierpnia 2025 r.