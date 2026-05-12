"Państwo nie zdawało egzaminu". Tusk przeprasza "tych, którzy czuli się odrzucani i upokarzani"

Szef rządu ocenił, że "z różnych powodów ciągle nie mamy regulacji prawnych na poziomie ustawowym, które wyjaśniałyby ich status".

– Mamy dzisiaj kwestię praworządności i przestrzegania prawa – zobowiązaliśmy się, by przestrzegać wyroków sądów europejskich oraz polskich. W jeszcze większym stopniu jest to kwestia godności i praw człowieka. W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych – powiedział.

Donald Tusk zwrócił uwagę, że "należy pamiętać o tym, że ci ludzie żyją obok nas i wśród nas, i zasługują na takie same uczucia szacunku, godności i na miłość – tak, jak każdy inny człowiek".

Tusk: Państwo nie zdawało tu egzaminu

– Na koniec chciałbym przeprosić tych, którzy przez długie lata czuli się odrzucani i upokarzani. Państwo nie zdawało tu egzaminu. Mam nadzieję, że po wyroku TSUE i NSA, także w parlamencie, znajdziemy szybkie i konieczne rozwiązania o charakterze ustawowym – dodał.

Premier zobowiązał ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego i ministra spraw wewnętrznych i administracji do Marcina Kierwińskiego "do pilnego i jak najszybszego ustalenia treści rozporządzenia, a parlamentarzystów wzywam do jak najszybszej pracy".

– To nie jest w żaden sposób droga do możliwości adopcji. Tutaj będę, podobnie jak rząd i większość parlamentarna, jednoznaczny – zaznaczył.

Wyrok NSA ws. transkrypcji aktu tzw. małżeństwa jednopłciowego

W marcu Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wyrok stołecznego sądu administracyjnego oraz decyzję odmawiającą wpisania do rejestru stanu cywilnego aktu tzw. małżeństwa jednopłciowego, zawartego za granicą. Zobowiązał przy tym kierownika stołecznego urzędu stanu cywilnego do przeniesienia do polskiego rejestru takiego aktu małżeństwa jednopłciowego.

Sędzia NSA Leszek Kiermaszek, uzasadniając decyzję, stwierdził, że "przepis polskiej konstytucji odnoszący się m.in. do małżeństwa nie stanowi bezwzględnej przeszkody w uznaniu małżeństwa jednopłciowego zawartego w innym państwie UE".

