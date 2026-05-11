"Wasz premier ciągle nas atakuje". Przydacz zdradził, co usłyszał od urzędników Pentagonu

"Minister wojny, Pete Hegseth, nakazał wycofanie około pięciu tys. żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu" – poinformował na początku rzecznik Pentagonu Sean Parnell.

Donald Trump groził redukcją sił zbrojnych na początku tego tygodnia, po sprzeczce z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, który w poniedziałek stwierdził, że Irańczycy upokarzają USA w rozmowach na temat zakończenia dwumiesięcznej wojny i że nie widzi, jaką strategię wyjścia obiera Waszyngton.

Później Donald Trump zapowiedział, że wycofa z Niemiec znacznie więcej żołnierzy niż zapowiedziane pięć tysięcy.

Wycofani z Niemiec żołnierze USA trafią do Polski?

Prezydent Stanów Zjednoczonych został zapytany o polski postulat, by wycofani z Niemiec amerykańscy żołnierze trafili do Polski.

– Polska by tego chciała. Mamy świetne relacje z Polską, ja mam świetne relacje z prezydentem. Pamiętacie, poparłem go, a on wygrał mimo że był daleko z tyłu w sondażach. Jest wielkim fighterem i świetnym gościem, bardzo go lubię, więc to możliwe – powiedział Donald Trump.

Przydacz zdradził, co usłyszał od Amerykanów

Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, powiedział w poniedziałek w Polsat News, co słyszy od Amerykanów.

– Dlaczego Donald Tusk ciągle krytykuje, obraża Amerykanów i tworzy tak złą atmosferę? Słyszałem od urzędników z Pentagonu, którzy mówią: "no jak my mamy przysłać wojska do was, jak wasz premier ciągle nas atakuje? W imię czego mamy to robić?" – zdradził.

Zdaniem Marcina Przydacza "taka jest percepcja po stronie amerykańskiej, ostatni wywiad w »Financial Times«, prawda, z jednej strony straszenie wojną, z drugiej strony sygnały mówiące o tym, że ci Amerykanie to nie do końca są tu potrzebni".

