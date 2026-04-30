GUS ujawnia dane dot. inflacji. Złe wieści

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w kwietniu 2026 r. wzrosły o 3,2 proc. (wskaźnik cen 103,2) w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,6 proc. (wskaźnik cen 100,6)" – czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 1,9 proc. r/r; ceny nośników energii odnotowały wzrost o 4,7 proc. ; ceny paliw do prywatnych środków transportu – wzrosły o 8,4 proc.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 0,6 proc., ceny nośników energii wzrosły o 0,5 proc.; ceny paliw do prywatnych środków transportu – spadły o 1,8 proc.

Konsensus rynkowy wynosił: +2,9 proc. r/r i +0,4 proc. m/m.

Paliwa zdrożeją – i to szybko

Tymczasem zdaniem ekspertów Alior Banku po wejściu w życie ETS2 ceny paliw wzrosną zauważalnie już w pierwszym roku obowiązywania systemu. Najmocniej podrożeje olej napędowy, ale podwyżki obejmą także benzynę i LPG. Według wyliczeń, do 2031 roku wszystkie rodzaje paliw mają zdrożeć znacznie ponad złotówkę na litrze.

Kluczowa zmiana w ETS2 dotyczy samej konstrukcji systemu. W przeciwieństwie do dotychczasowego ETS, który obejmował głównie przemysł i energetykę, nowy model działa w formule "upstream" – koszt emisji zostaje przeniesiony na dostawców paliw. – Taka konstrukcja systemu eliminuje możliwość łagodnego wejścia w nowe regulacje i od pierwszego dnia narzuca pełny koszt emisji na paliwa kopalne – podkreśla Marcin Bogusz, specjalista ds. analiz sektorowych w Alior Banku.

Czytaj też:

