Leon XIV wobec zgnilizny w Europie

W2011 r. papież Benedykt XVI wygłosił jedno z najważniejszych przemówień swojego pontyfikatu. Stanął przed niemieckim Bundestagiem, zadając pytanie o moralne podstawy polityki. W jaki sposób władze państwowe mogą odróżnić dobro od zła? Skąd rządy czerpią przekonanie o sprawiedliwości własnych działań? Jak dostrzec granicę, która oddziela normalne działania państwowe od tego, co zbrodnicze? Te pytania miały szczególną wagę zarówno dla Benedykta, jak i dla deputowanych do Bundestagu z oczywistych względów historycznych. Joseph Ratzinger wprost odwoływał się do lat 1933–1945, wskazując, że III Rzesza stała się państwem przestępców, strukturą zła albo – jak powiedział św. Augustyn – bandą rozbójników.