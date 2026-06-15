Nowe dane o inflacji w Polsce. Tyle wyniosła w maju

Inflacja konsumencka wyniosła 3,1 proc. w ujęciu rocznym w maju 2026 r. – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc.
"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2026 r. wzrosły o 3,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku (przy wzroście cen usług o 5,7 proc. i towarów o 2,1 proc.). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług spadły o 0,3 proc. (w tym towarów o 0,4 proc. i usług o 0,2 proc.)" – czytamy w komunikacie.
Co potaniało, a co podrożało?
Poniżej zmiany % wskaźnika CPI w maju w ujęciu r/r
|% r/r
|Ogółem
|3,1
|Żywność i napoje bezalkoholowe
|0,5
|Odzież i obuwie
|-3,4
|Użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii
|5,0
|Wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego
|-0,9
|Zdrowie
|5,1
|Transport
|5,6
|Informacja i komunikacja
|4,5
|Rekreacja, sport i kultura
|5,6
|Edukacja
|6,0
|Restauracje i usługi zakwaterowania
|4,5
|Ubezpieczenia i usługi finansowe
|1,1
|Higiena osobista, ochrona socjalna oraz pozostałe towary i usługi
|1,7
|Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe
|6,4
Konsensus rynkowy wynosił +3,1 proc. r/r i -0,3 proc. m/m.
"Jak sugerowały dane wstępne"
"Inflacja w maju potwierdzona 3,1 proc. Jak to zwykle w maju bywa »winne« silnemu spadkowi cen żywności były warzywa, a więc najprawdopodobniej nowalijki. Trzy grosze dołożyła też turystyka zorganizowana (a więc klasyk zmienności)" – skomentowali eksperci mBanku.
"Inflacja CPI w maju została potwierdzona na poziomie 3,1 proc. r/r, co oznacza spadek względem 3,2 proc. r/r odnotowanych w kwietniu. Poziom cen obniżył się o 0,3 proc. m/m. Struktura inflacji jest taka jak sugerowały dane wstępne – główną przyczyną jej spadku były ceny żywności, które obniżyły się o 1,0 proc. m/m, znacznie silniej od wzorca sezonowego. Dane szczegółowe wskazują na wyraźne spadki cen warzyw, mięsa oraz tłuszczów. Ceny paliw spadły w maju o 0,1 proc. m/m oraz wzrosły o 12,3 proc. r/r. Na poziomie sprzed miesiąca były ceny energii. Inflacja bazowa, bez żywności i energii, była zbliżona do 3,0 proc. r/r z kwietnia" – zwrócili uwagę ekonomiści banku PKO.
"W naszej ocenie w kolejnych miesiącach inflacja ustabilizuje się w okolicy obecnych poziomów, a w najbliższych miesiącach może się nawet nieznacznie obniżyć. Zapowiedziany na 16 czerwca powrót standardowej stawki akcyzy na paliwa ma potencjał podbicia inflacji o max. 0,2 pp, jednak efekt ten nakłada się na obserwowane spadki cen paliw" – napisali.
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