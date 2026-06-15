"Fakty są nieubłagane". Kosiniak-Kamysz o relacjach rządu z USA

Politycy PiS oskarżają rząd Donalda Tuska o psucie relacji z USA. Tymczasem wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przekonuje, że sytuacja jest wprost odwrotna.

"Relacje polskiego rządu z prezydentem Trumpem i administracją USA są tak złe, że właśnie otrzymaliśmy 4 mld dolarów gwarancji w amerykańskim programie Foreign Military Financing – Amerykański program SAFE, a sekretarz Thomas DiNanno publicznie chwali Tarczę Wschód. Tę samą, przeciwko której PiS i Konfederacja głosowały w Parlamencie Europejskim. Fakty są nieubłagane. I niszczą PiSowską propagandę!" – napisał szef MON w mediach społecznościowych.

Opóźnienia w dostawach rakiet do Patriotów

Polska może mieć problem z terminowym otrzymaniem pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot.

Amerykański koncern Lockheed Martin przyznał, że nie jest w stanie określić, kiedy rakiety trafią do poszczególnych sojuszników Stanów Zjednoczonych. Wśród państw oczekujących na dostawy wymieniana jest także Polska.

O sprawie poinformował "Financial Times", przytaczając wypowiedź Briana Dunna, wiceprezesa ds. strategii i rozwoju biznesowego w dziale rakiet i systemów kierowania ogniem Lockheed Martin. Podczas targów lotniczych ILA w Berlinie przedstawiciel producenta miał skierować "ostrzegawczy sygnał" do użytkowników systemów Patriot, w tym Niemiec, Japonii, Polski, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej.

USA ostrzegały już w maju

To kolejne ostrzeżenie dotyczące amerykańskich dostaw uzbrojenia dla europejskich sojuszników. Już na początku maja pojawiły się informacje, że Waszyngton uprzedził Polskę, Wielką Brytanię, Litwę i Estonię o możliwych długich opóźnieniach w realizacji dostaw broni.

Według tych doniesień wojna z Iranem miała prowadzić do wyczerpywania amerykańskich zapasów uzbrojenia. Wskazywano, że opóźnienia mogą objąć część wcześniej zakontraktowanych dostaw.

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