Polaków zapytano o Kosiniaka-Kamysza. Wyniki sondażu

Łącznie 39,5 proc. respondentów pozytywnie ocenia działalność wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza – wynika z badania UCE Research dla Onetu opublikowanego w niedzielę (19 lipca).

Negatywne zdanie o szefie MON ma 28,1 proc. respondentów, a 21 proc. ocenia jego pracę neutralnie.

Polacy o szefie MON. Najnowszy sondaż

Sondaż wykazał, że 14,6 proc. ankietowanych ocenia działalność Kosiniaka-Kamysza "zdecydowanie dobrze", a 24,9 proc. – "raczej dobrze". Odpowiedź "ani dobrze, ani źle" wskazało 21 proc. respondentów.

Negatywne opinie wyraziło łącznie 28,1 proc. badanych, w tym 11,7 proc. oceniło ministra obrony "raczej źle", a 16,4 proc. – "zdecydowanie źle". Kolejne 11,5 proc. uczestników badania nie miało zdania.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 15-17 lipca br. metodą CAWI (wywiad internetowy wspomagany komputerowo) na ogólnopolskiej próbie 1013 Polaków w wieku 18-80 lat.

Polityczna kariera Kosiniaka-Kamysza

44-letni Władysław Kosiniak-Kamysz jest wicepremierem i szefem MON od grudnia 2023 r. W latach 2011-2015 był ministrem pracy i polityki społecznej w pierwszym rządzie Donalda Tuska. Od 2015 r. jest prezesem Polskiego Stronnictwa Ludowego. W 2020 r. kandydował na urząd prezydenta.

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