Kosiniak-Kamysz oczekuje dymisji Czarnka. "Taki kandydat to wstyd"

Przemysław Czarnek powiedział w poniedziałek w Telewizji Republika m.in., że gdyby został premierem, to Polska powinna wykorzystać swoją pozycję w UE i NATO, aby wymóc na Ukrainie zmianę polityki wobec Polski.

– Trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich – stwierdził kandydat PiS na premiera.

Kaczyński skrytykował słowa Czarnka o Ukrainie

Prezes PiS Jarosław Kaczyński we wtorek we wpisie na platformie X podkreślił, że "Prawo i Sprawiedliwość stoi i zawsze stało na stanowisku, iż pomoc militarna, realizowana także przez UE na rzecz Ukrainy, jest bezwzględnie potrzebna". Dodał, że "to kluczowa sprawa z punktu widzenia polskiej racji stanu i naszego bezpieczeństwa". "Sprawa wypowiedzi Przemysława Czarnka zostanie wyjaśniona przez kierownictwo partii" – podkreślił Jarosław Kaczyński.

W środę w Sejmie doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego i Przemysława Czarnka, po którym sprawa słów kandydata PiS na premiera ucichła.

Kosiniak-Kamysz: Oczekuję dymisji Czarnka. Taki kandydat to wstyd

O komentarz do słów wiceprezesa PiS, został poproszony przez dziennikarzy w Sejmie wicepremier, szef MON, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Te wypowiedzi pana Czarnka, który mówi: "wstrzymać pomoc europejską", są głupie, nieodpowiedzialne, niezgodne z racją stanu, niezgodne z interesem państwa polskiego i przeciwko naszym sojusznikom, na czele ze Stanami Zjednoczonymi – stwierdził.

Dodał, że "jak Europa chce wydawać więcej pieniędzy, żeby kupić amerykański sprzęt, to co robi pan Czarnek?”. – Mówi: "nie, nie pomagajmy Ukrainie". Pan Sasin zrównuje zagrożenie ze strony Rosji z tym ze strony Ukrainy. No to gdzie są ich hasła? – zapytał.

Władysław Kosiniak-Kamysz zaznaczył jednocześnie, że najbardziej nie może znieść "hipokryzji i zakłamania", bo "Ukraina nie może przegrać tej wojny".

– Im więcej rakiet rosyjskich zostanie zestrzelonych na terytorium Ukrainy, to tym mniej będzie przygotowanych do wystrzelenia w stronę Polski. Im bardziej Federacja Rosyjska zostanie zużyta przez Ukrainę, tym będą bezpieczniejsze Polska i NATO. Jeżeli oni tego nie rozumieją, to się nie nadają do rządzenia – dodał.

Szef MON powiedział, że "oczekuję dymisji pana Czarnka, bo taki kandydat na premiera to jest wstyd dla całego środowiska PiS".

– Nie cenię ich za bardzo, ale nawet im takiego wstydu nie życzę – stwierdził.

Czytaj też:

Burza po słowach Czarnka. Poseł PiS wyjaśnia, co miał na myśli kandydat na premiera Czytaj też:

Wawer nie ma wątpliwości. "Ukrainie trzeba zadać jedno fundamentalne pytanie"