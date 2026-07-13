Sikorski uderza w Czarnka. "Wow. OZE-Sroze chce dopuścić Putina pod polską granicę"

Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na premiera, powiedział w Telewizji Republika, że jako szef rządu zmusiłby na arenie międzynarodowej "Ukrainę do radykalnej zmiany kursu wobec Polski i Polaków".

– Nie tylko jeśli chodzi o kwestie historyczne, ale także jeśli chodzi o przeszłość, przyszłość – dodał.

Wiceprezes PiS stwierdził, że "mamy ogromnie wiele narzędzi".

– Jesteśmy państwem położonym w strategicznym miejscu dla odbudowy Ukrainy. Jesteśmy państwem, które ma strategiczne również oddziaływanie, jeśli chodzi o NATO, jeśli chodzi o możliwość integracji Ukrainy z Unią Europejską. Na wiele możliwych sposobów można dzisiaj Ukraińców do tego zmusić, tylko trzeba chcieć – powiedział.

Czarnek chce przyjęcia uchwały sprzeciwiającej się wejściu Ukrainy do UE

Przemysław Czarnek zwrócił uwagę, że "chociażby dzisiaj przyjęcie uchwały sprzeciwiającej się wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej". – To trzeba po prostu wprost powiedzieć: Ukraina, która będzie bazować na antywartościach, które będą gloryfikowały ideologię banderowską, tożsamą z nazizmem niemieckim, dla takiej Ukrainy nie ma miejsca w Europie i to muszą przyznać stolice europejskie – dodał.

Kandydat PiS na premiera chce zmusić UE do zaprzestania finansowania Ukrainy

Zdaniem kandydata PiS na premiera "trzeba zmusić Unię Europejską, również naszą pozycją w Unii Europejskiej, do tego, żeby zaprzestać na ten moment finansowania w jakikolwiek sposób zbrojeń na Ukrainie i odbudowy Ukrainy, dopóki Ukraina nie wejdzie na ścieżkę wartości proludzkich".

Sikorski uderza w Czarnka

Do słów Przemysława Czarnka odniósł się na platformie X Radosław Sikorski, wicepremier i szef MSZ.

"Wow. OZE-Sroze chce dopuścić Putina pod polską granicę. Wyścig z Konfederacjami na antyukraińskość odbiera im rozum" – ocenił.

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