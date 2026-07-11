PiS nie chce Ukrainy w Unii Europejskiej. Złoży projekt uchwały

Klub parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości domaga się od rządu Donalda Tuska zablokowania procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Wiceprezes PiS i kandydat na premiera Przemysław Czarnek zapowiedział złożenie projektu sejmowej uchwały w tej sprawie.

– Mamy moralny obowiązek krzyczeć do wszystkich stolic europejskich i światowych. Krzyczeć o powstrzymanie odradzania się ideologii nazistowskiej na Ukrainie. (...) Jeżeli ktoś nazywa jednostkę wojskową imieniem "bohaterów UPA", czyli tych zbrodniarzy, którzy wymordowali w sposób najbardziej bestialski polskie rodziny, starców, matki, ojców, dzieci, to niczym to się nie różni, jakby dzisiaj nazwać jednostkę wojskową w Niemczech imieniem Adolfa Hitlera, Rudolfa Hessa, Waffen-SS – mówił na konferencji w Lublinie polityk.

– Dla wszystkich jest oczywiste, że nazizm niemiecki, który miał dokładnie to samo założenie – czystki etniczne – niczym się nie różnił od tego, co zrobili Ukraińcy. Dlaczego pozwala się dzisiaj Ukraińcom na gloryfikowanie zabójców i morderców, współpracowników III Rzeszy? – pytał.

Sprzeciw wobec akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej

– Składamy projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej – poinformował Przemysław Czarnek.

– Żądamy w tej uchwale od rządu RP podjęcia wszelkich działań sprzeciwiających się jakiemukolwiek rozwijaniu się procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. Unia Europejska nie może bazować na ideologii sprzecznej z wartościami chrześcijańskimi, europejskimi. Nie może mieć wśród swoich członków państwa, które jawnie odwołuje się do spuścizny najgorszej z możliwych – podkreślił kandydat PiS na premiera.

– Ukraińcy nie muszą gloryfikować zabójców. Przecież mają wielu bohaterów. Bohaterów obecnej wojny, którą wywołała Rosja, ale także tamtych czasów. Było bardzo wielu Ukraińców (...), którzy przechowywali Polaków, pomagali im przetrwać na strychach, pod sianem, odwozili do szpitali albo wcześniej informowali o zbliżającym się śmiertelnym zagrożeniu, za co wielokrotnie ci sami Ukraińcy również ponosili śmierć, często śmierć męczeńską – dodał.

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