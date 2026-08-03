Nowe informacje w sprawie programu SAFE. Wiadomo, ile potrwa spłata pożyczki

Ministerstwo Finansów i Gospodarki odpowiedziało na interpelację poselską Olgi Semeniuk-Patkowskiej i Wiesława Krajewskiego (wcześniej PiS, teraz klub parlamentarny Rozwój Plus).

Program SAFE. Ministerstwo Finansów odpowiedziało na interpelację poselską

Z odpowiedzi wynika, że resort nie posiada wiedzy, czy umowa pożyczki, harmonogram spłaty i ocena wpływu programu na finanse publiczne zostaną przedstawione Sejmowi. "Jednakże ewentualne udostępnienie umowy pożyczki mogłoby nastąpić wyłącznie z poszanowaniem obowiązujących przepisów" – przekazał w wiceminister finansów Jurand Drop.

Ponadto wiceminister finansów przypomniał, że warunki kredytu, głównie przez emisję unijnych obligacji, "zapewni długoterminowe pożyczki o maksymalnym okresie trwania 45 lat i 10-letnim okresie karencji w spłacie kapitału, co oznacza, że średnia zapadalność pożyczek wyniesie ok. 28 lat".

"Fakt", który opisał interpelację, napisał, iż "należy więc rozumieć, że według wyliczeń MF Polska może spłacić cały kredyt w około 28 lat, ale będzie miała na to oficjalnie w sumie aż 45 lat".

Oprocentowanie pożyczki SAFE

Jeśli zaś chodzi o oprocentowanie pożyczki SAFE, to "bieżącego ważonego kosztu emisji obligacji emitowanych przez Komisję Europejską na rzecz Unii Europejskiej na finansowanie realizowanych programów w półroczu, w którym nastąpi ciągnienie transzy".

W drugim półroczu ubiegłego roku średni koszt oprocentowania pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (w jego ramach obsługiwany SAFE) wynosił 3,32 proc., a średnia zapadalność wynosiła około 12 lat. "Koszt finansowania uwzględniający program SAFE nie był jeszcze przez KE raportowany" – przekazał wiceminister finansów.

Koszty obsługi pożyczki SAFE. Ministerstwo ich nie zna

Ponadto z odpowiedzi na interpelację poselską wynika, że resort finansów jeszcze nie zna kosztów obsługi pożyczki SAFE, ale zapewnia, że będzie ona niższa w ramach unijnego kredytu, niż gdyby Polska sama zaciągnęła wielomiliardowy dług.

Jeśli zaś chodzi o ryzyko związane z różnicą kursów złotego i euro, wiceminister finasów wymienił trzy czynniki, które mają zmniejszyć ewentualne dodatkowe koszty przy spłacie SAFE. Wyliczył, że to mocne powiązanie polskiej gospodarki ze strefą euro, spłaty kredytu w ratach oraz "aktywa w euro związane z napływem środków z UE oraz z rezerwami walutowymi Narodowego Banku Polskiego są zabezpieczeniem przed potencjalnym trwałym osłabieniem złotego".

Program SAFE

SAFE to uruchomiony przez Unię Europejską program mający zwiększyć bezpieczeństwo państw członkowskich w obliczu rosnących napięć geopolitycznych i wojny na Ukrainie. Inicjatywa ma również wspierać rozwój europejskiego przemysłu zbrojeniowego oraz zwiększyć zdolności obronne krajów UE.

Polska jako pierwsza w UE podpisała 8 maja w Warszawie umowę z Komisją Europejską dotyczącą pożyczki do 43,7 mld euro w ramach programu SAFE na zakupy zbrojeniowe. Premier Donald Tusk ocenił, że to przełomowy moment dla Polski i dla UE.

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