Koalicja z Konfederacją? Petru odpowiedział

Powstało nowe ugrupowanie polityczne – Unia Centrum. Ryszard Petru wyjaśnił w rozmowie z Radiem Zet, że nie przystąpił do nowego ugrupowania i nie zamierza zawężać środowiska wokół jednej partii. Jak podkreślił, swoją rolę widzi w poszerzaniu współpracy między środowiskami o liberalnych i wolnościowych poglądach.

We wtorek Petru odniósł się do sytuacji politycznej w Polsce na antenie Polsat News. Były lider Nowoczesnej skomentował wyniki sondaży, w których widać spadek poparcia dla koalicji rządowej.

Petru postuluje "ruch na rzecz wolności"

– Przedsiębiorcy, osoby ciężko pracujące, które mają wrażenie, że ich praca nie jest doceniana albo, że co chwilę są po nowe pomysły, żeby ich bardziej oskładkować, opodatkować, czują, że myśmy nie zrealizowali tych zobowiązań, które mieliśmy trzy lata temu – powiedział poseł klubu parlamentarnego Centrum. – I dlatego jest moja oferta ruchu na rzecz wolności, wolności obywatelskiej i przedsiębiorczej, żeby po prostu człowiekowi zostawało więcej pieniędzy w kieszeni, żeby Urząd Skarbowy nie traktował go jako potencjalnego przestępcy – dodał.

Petru wskazał kolejne postulaty nowego ruchu. Część z nich dotyczyła zmian w ochronie zdrowia. – Trzeba zracjonalizować cały ten system, żeby nie było dwóch szpitali koło siebie, które jednej i drugiej mają wszystkie specjalizacje możliwe. Jest nieefektywne wykorzystanie zasobów – powiedział parlamentarzysta. – Obniżka składki zdrowotnej, żadnych nowych podatków. To jest moje takie hasło, które brzmi banalnie – zaznaczył.

Gdy dziennikarz Polsat News zwrócił uwagę, że wskazane postulaty brzmią jak program Sławomira Mentzena, Ryszard Petru odpowiedział: "On będzie chciał likwidować całe instytucje. To czym na pewno się program ten różni od tego, co oferuje Konfederacja, to to, żeby to była wolność gospodarcza bez radykalizmów".

Współpraca z Konfederacją? Polityk odpowiedział

Senator Koalicji Obywatelskiej Adam Szejnfeld zapytał internautów, czy wyobrażają sobie koalicję Tusk-Mentzen-Czarzasty-Kosiniak.

O taką perspektywę został również zapytany poseł klubu Centrum.

– Po co Konfederacja, po co koalicja z Mentzenem, jak można to samo zaoferować po naszej stronie, czyli wolnościowa oferta, ale proeuropejska bez radykalizmu – powiedział Petru. – Bez radykalizmów, bez ksenofobii, bardzo twarda jeżeli chodzi o kwestie migranckie, ale nie już ksenofobiczna – dodał.

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