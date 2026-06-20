Na taki wynik mogłaby liczyć nowa partia Petru. Zaskakujące wyniki sondażu

W sondażu SW Research dla portalu rp.pl, ankietowanych zapytano, czy rozważyliby głosowanie na wolnorynkową partię, którą założyłby Ryszard Petru.

13,3 proc. odpowiedziało, że tak.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 64 proc. respondentów.

22,8 proc. ankietowanych nie ma zdania na ten temat.

"Konfederacja light" Ryszarda Petru. Kto zagłosowałby na partię?

Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research, komentując wyniki sondażu zauważył, że "wraz z wiekiem spadał odsetek osób deklarujących rozważenie zagłosowania na takie ugrupowanie (do 24 lat – 27 proc., 25-34 lata – 20 proc., 35-49 lat – 14 proc., powyżej 50 lat – 8 proc.)".

– Najwięcej osób, które rozważyłoby głosowanie na partię roboczo nazywaną Konfederacją light pochodziło z miast od 100 do 199 tysięcy mieszkańców (19 proc.) – zwrócił uwagę.

Ryszard Petru potwierdził, że zamierza założyć nową partię

Ryszard Petru zamierza założyć nową partię. Ugrupowanie miałoby szukać wyborców wśród elektoratu wolnorynkowego, któremu jednak daleko do Konfederacji Wolność i Niepodległość Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena.

We wtorek Ryszard Petru potwierdził, że partia wkrótce powstanie.

– Na scenie politycznej tworzy się naturalne miejsce na nowe ugrupowanie. (…) Chodzi o formację bardzo wolnościową, która zabierałaby tlen Konfederacji, a jednocześnie byłaby proeuropejska. Dzisiaj wyborcy, którzy mają pretensje do rządu o brak działań na rzecz przedsiębiorczości, a jednocześnie mierzi ich ostra, antyunijna retoryka Konfederacji, nie mają na kogo głosować. Często mówią: "A jednak zagłosuję na Konfederację" – powiedział.

Poseł ocenił, że jego formacja będzie "Konfederacją light".

– Jeżeli po naszej stronie nie powstanie tego typu formuła. to ten elektorat zgarnie Konfederacja. A to może oznaczać przegrane wybory całej koalicji 15 października – stwierdził.

Ryszard Petru podkreślił przy tym, że nowa partia nie będzie odbierała wyborców koalicji rządzącej, ale ma podziałać mobilizująco.

– W ramach koalicji możemy się merytorycznie nie zgadzać. Nie powinniśmy ze sobą walczyć, ale możemy się nawzajem bodźcować i właśnie taką ofertę chciałbym złożyć – mówił.

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 16-17 czerwca 2026 roku. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.

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