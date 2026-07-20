Rosyjskie zagrożenie. Szef MON: Jest cały czas bardzo wysokie

Media coraz częściej informują o możliwych rosyjskich prowokacjach. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że zagrożenie jest cały czas "bardzo wysokie".

– Ja bym nigdy nie wprowadził stanu uspokojenia w tym zakresie. Rosja wstępuje szczebel po szczeblu na drabinie eskalacyjnej, czyli idzie do góry, eskaluje coraz bardziej, w tym aspekcie i w przestrzeni internetowej. Przecież ostatni tydzień to trzy przejęcie rosyjskich samolotów nad Bałtykiem przez polskie myśliwce i szwedzkie pary dyżurne – powiedział.

Szef MON: Możliwa operacja pod fałszywą flagą

Szef MON podkreślił, że rząd cały czas pozostaje gotowy do działania. Jutro zbierze się komitet bezpieczeństwa Rady Ministrów. Tematem rozmów będą rosyjskie zagrożenie, działania związane z ochroną w cyberprzestrzeni, a także infrastruktura krytyczna. Kosiniak-Kamysz dodał, że w ostatnich dniach Rosjanie przechwycili kilka ukraińskich dronów. Istnieją obawy, że maszyny mogą zostać wykorzystane do operacji pod fałszywą flagą.

– Rosja nie zmienia swojej taktyki. Teraz przechwyciła sporą liczbę dronów ukraińskich i moim zdaniem może ich używać jako elementu prowokacyjnego, żeby mylić i zmieniać flagę – wskazał.



Minister powiedział, że bezpieczeństwo Polski jest wzmacniane przez przynależność do NATO. Jednocześnie zapewnił, że nasz kraj będzie wywiązywał się z sojuszniczych obowiązków.

– Jeżeli jakiekolwiek państwo NATO zostanie zaatakowane, to Polska wykaże się zasadą solidarności i będzie wspierać takie państwo. My sami bardzo liczymy na realizację artykułu czy to 4., czy 5., już tego ekstremalnego użycia sił i środków przez wszystkie państwa sojuszu, jesteśmy zobowiązani do tego i oczekujemy wypełnienia tych zobowiązań wobec nas – stwierdził.



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