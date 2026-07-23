Premierzy Tusk, Morawiecki i Miller w zwykłej kolejce do lekarza?
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Opinie
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Premierzy Tusk, Morawiecki i Miller w zwykłej kolejce do lekarza?

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Donald Tusk, Leszek Miller, Mateusz Morawiecki
Donald Tusk, Leszek Miller, Mateusz Morawiecki Źródło: PAP / Radek Pietruszka / Szymon Pulcyn / Piotr Nowak
SIŁĄ RZECZY Mam pomysł na szybką reformę polskiego systemu ochrony zdrowia. Jaką?

Otóż sądzę, że nic tak nie pomogłoby w przyspieszeniu zmian w ochronie zdrowia, jak – im szybsze, tym lepiej – odcięcie polityków oraz ich krewnych i znajomych od wszelkiego rodzaju saloników VIP we wszystkich państwowych szpitalach i przychodniach (najlepiej: poprzez ich całkowitą likwidację).

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