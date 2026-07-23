Premierzy Tusk, Morawiecki i Miller w zwykłej kolejce do lekarza?

Otóż sądzę, że nic tak nie pomogłoby w przyspieszeniu zmian w ochronie zdrowia, jak – im szybsze, tym lepiej – odcięcie polityków oraz ich krewnych i znajomych od wszelkiego rodzaju saloników VIP we wszystkich państwowych szpitalach i przychodniach (najlepiej: poprzez ich całkowitą likwidację).