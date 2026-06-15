Oto, co Polacy sądzą o Trumpie. Wymowny sondaż

Większość Polaków nie uważa, że Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa – wynika z sondażu pracowni Opinia24 przeprowadzonego dla RMF FM. Badanie pokazuje wyraźną przewagę opinii sceptycznych nad pozytywnymi.

Na pytanie "Czy Pani/Pana zdaniem Polska może liczyć na Donalda Trumpa w kwestii bezpieczeństwa?":

30 proc. respondentów odpowiedziało "raczej nie " ,

, 19 proc. – " zdecydowanie nie " ,

, 22 proc. – " raczej tak " ,

, 8 proc. – " zdecydowanie tak ",

20 proc. badanych nie miało zdania.

Łącznie odpowiedzi negatywne („raczej nie” i „zdecydowanie nie”) wskazało 49 proc. ankietowanych, podczas gdy odpowiedzi pozytywne („raczej tak” i „zdecydowanie tak”) wybrało 30 proc. badanych. Oznacza to, że niemal co drugi Polak ma wątpliwości co do gotowości Trumpa do wspierania Polski w sytuacjach związanych z bezpieczeństwem.

Jednocześnie aż jedna piąta respondentów nie potrafiła jednoznacznie ocenić tej kwestii, co może świadczyć o niepewności dotyczącej przyszłej polityki Stanów Zjednoczonych wobec Europy i wschodniej flanki NATO.

Zaufanie względem Donalda Trumpa częściej deklarują mężczyźni oraz wyborcy PiS. W pomoc prezydenta USA nie wierzą natomiast kobiety oraz zwolennicy KO i Lewicy.

Badanie zostało przeprowadzone przez Opinia24 w dniach 8–10 czerwca na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków metodą CATI i CAWI

Nawrocki rozmawiał z Trumpem na gali UFC

Prezydent Karol Nawrocki został zaproszony przez Donalda Trumpa na jego 80. urodziny oraz galę UFC Freedom 250, która odbyła się z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości USA. Wydarzenie, które odbyło się w ogrodach Białego Domu w Waszyngtonie, oglądało ponad 4 tys. gości. Na widowni byli m.in. członkowie rodziny Donalda Trumpa, w tym jego żona Melania, politycy, przedstawiciele biznesu i gigantów technologicznych (m.in. właściciel koncernu Meta Mark Zuckerberg), a także wojskowi.

W trakcie gali kamery agencji Reutera uchwyciły krótką rozmowę Karola Nawrockiego z Donaldem Trumpem w pobliżu oktagonu. Do tej pory nie pojawił się żaden oficjalny komunikat Kancelarii Prezydenta, w którym wskazano by tematy, które poruszyli obaj prezydenci. Po zakończeniu gali Trump udał się na szczyt G7 do Francji.

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