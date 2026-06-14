Sprawa rodzinna

Takie były jego liczne dzienniki, z „Dziennikiem wojny jaruzelskiej” na czele, obrazujące różne fragmenty życia tego niezwykle aktywnego, twórczego człowieka, poety i pisarza, ale i specjalizującego się w okulistyce doktora nauk medycznych, a także znawcy sztuki, autora m.in. świetnych powieści o Tamarze Łempickiej („Ja, Tamara” i „Tamara, siostra wulkanu”). Taki też – osobisty – jest jego wydany właśnie „Wujek Stasiu”, a jednak już po przeczytaniu pierwszych zdań tej skromnej objętościowo książeczki wiemy, że mamy do czynienia z publikacją wyjątkową.