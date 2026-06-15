Prezydent weźmie udział w eksperckiej konferencji dotyczącej demografii i gospodarki
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Opinie

Prezydent weźmie udział w eksperckiej konferencji dotyczącej demografii i gospodarki

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Prezydent Karol Nawrocki
Prezydent Karol Nawrocki Źródło: KPRP/Przemysław Keler
Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego przekazała, że 22 czerwca odbędzie się konferencja Poland Future Summit, którą głowa państwa objęła honorowym patronatem.

"Kancelaria Prezydenta RP oraz Centrum Strategii Rozwojowych zapraszają do udziału w konferencji Poland Future Summit, która odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca 2026 roku w Arche Hotel Krakowska w Warszawie (Al. Krakowska 237) w godzinach 9.00–18.00" – czytamy na profilu KPRP w social mediach.

"Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, środowisk eksperckich i naukowych, aby wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jak budować pozycję i odporność Polski w erze globalnych przesileń gospodarczych i geopolitycznych" – przekazano.

Prezydent Nawrocki na Poland Future Summit

Doradca głowy państwa Barbara Socha napisała na X, że Poland Future Summit to konferencja poświęcona 2 wyzwaniom: jak budować kapitał społeczny i poradzić sobie z demografią oraz jak budować silną i odporną gospodarkę w G20, a może kiedyś w G7. Konferencja dotyczy ambicji i rozwoju Polski w XXI wieku.

Prezydent Karol Nawrocki otworzy konferencję w sesji plenarnej konferencję. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Rady Rodziny i Demografii, Rady Gospodarczej oraz Rady Biznesu przy Prezydencie RP, a także Goście zagraniczni, przedstawiciele globalnych korporacji i największych polskich firm, kluczowi decydenci polityczni oraz eksperci i liderzy opinii kształtujący debatę publiczną.

W wydarzeniu wystąpią eksperci: Stephen J Shaw, autor głośnego dokumentu "Birthgap", prof. Nicholas Eberstadt z American Enterprise Institute, prof. Jean-Didier Lecaillon z Uniwersytet Pantheon-Assas w Paryżu. prof. Nuria Chincilla z IESE Business School, prof. Asa Hansson – Uniwersytet w Lundprof, a także Anna Rotkirch– Uniwersytet Helsiński.

Źródło: X / KPRP / Poland Future Summit
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