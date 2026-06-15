Prezydent weźmie udział w eksperckiej konferencji dotyczącej demografii i gospodarki

"Kancelaria Prezydenta RP oraz Centrum Strategii Rozwojowych zapraszają do udziału w konferencji Poland Future Summit, która odbędzie się w poniedziałek 22 czerwca 2026 roku w Arche Hotel Krakowska w Warszawie (Al. Krakowska 237) w godzinach 9.00–18.00" – czytamy na profilu KPRP w social mediach.

"Wydarzenie zgromadzi przedstawicieli administracji publicznej, biznesu, środowisk eksperckich i naukowych, aby wspólnie odpowiedzieć na pytanie: jak budować pozycję i odporność Polski w erze globalnych przesileń gospodarczych i geopolitycznych" – przekazano.

Prezydent Nawrocki na Poland Future Summit

Doradca głowy państwa Barbara Socha napisała na X, że Poland Future Summit to konferencja poświęcona 2 wyzwaniom: jak budować kapitał społeczny i poradzić sobie z demografią oraz jak budować silną i odporną gospodarkę w G20, a może kiedyś w G7. Konferencja dotyczy ambicji i rozwoju Polski w XXI wieku.

Prezydent Karol Nawrocki otworzy konferencję w sesji plenarnej konferencję. Wśród zaproszonych gości są przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Rady Rodziny i Demografii, Rady Gospodarczej oraz Rady Biznesu przy Prezydencie RP, a także Goście zagraniczni, przedstawiciele globalnych korporacji i największych polskich firm, kluczowi decydenci polityczni oraz eksperci i liderzy opinii kształtujący debatę publiczną.

W wydarzeniu wystąpią eksperci: Stephen J Shaw, autor głośnego dokumentu "Birthgap", prof. Nicholas Eberstadt z American Enterprise Institute, prof. Jean-Didier Lecaillon z Uniwersytet Pantheon-Assas w Paryżu. prof. Nuria Chincilla z IESE Business School, prof. Asa Hansson – Uniwersytet w Lundprof, a także Anna Rotkirch– Uniwersytet Helsiński.