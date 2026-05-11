Żurek będzie miał problem ws. ekstradycji Ziobry. "Być może we wrześniu"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem medialne doniesienia, w myśl których przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że polityk przybył tam z Węgier, gdzie wcześniej uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny.

Politycy z obozu władzy nie kryją, że planują jak najszybciej ściągnąć byłego ministra sprawiedliwości do Polski. Wiceszef MSWiA Wiesław Szczepański, który zdradził, że w resorcie sprawiedliwości odbędzie się narada, po której będą podjęte "określone działania". Wiceminister zapewnia, że polskie władze podejmą próbę sprowadzenia Ziobry do kraju jeszcze przed wyborami parlamentarnymi.

Ekstradycja będzie musiała poczekać?

Plany rządu mogą zostać jednak znacznie spowolnione. "Wbrew temu co wczoraj zapowiadał Minister Sprawiedliwości formalnie wniosek o ekstradycję w celu wydania pana Ministra Ziobro z USA może być złożony w momencie, gdy orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie o tymczasowym aresztowaniu będzie prawomocne, a nie np. dzisiaj czy w najbliższych dniach" – wskazuje mecenas Lewandowski.

Ten fakt potwierdził już prokurator Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej. Lewandowski wskazuje, że może to nastąpić dopiero za kilka miesięcy – we wrześniu. Wtedy bowiem Sąd Okręgowy w Warszawie w składzie 3-osobowym ma rozpoznać zażalenia 3 obrońców na postanowienie Sądu Rejonowego.

"Obrona w tej sprawie w całości kwestionuje prawidłowość orzeczenia Sądu o tymczasowym aresztowaniu i domaga się jego zmiany, względnie uchylenia oraz przekazania sprawy do ponownego rozpoznania" – podkreśla mecenas.

Lewandowski: Zarzuty mają charakter polityczny

"Warto przypomnieć, że Sąd Okręgowy w Warszawie – rozpoznając zażalenie na zabezpieczenie majątkowe – nie tak dawno podzielił stanowisko obrony, że Zbigniewowi Ziobro Prokuratura nie przedstawiła skutecznie zarzutów, bowiem m. in. skierowała wniosek o tymczasowe aresztowanie bez uprzednich prób przeprowadzenia czynności przedstawienia zarzutów, choć widziała, że pan Minister na stałe mieszka poza Polską. Poza zarzutami, które kompletnie nie wynikają ze zgromadzonego materiału dowodowego i mają charakter polityczny, Prokuratura podległa Ministrowi Żurkowi potwierdza brak gwarancji sprawiedliwego procesu w Polsce" – napisał prawnik.

Jego zdaniem świadczy o tym ma m. in. fakt ponownego wydania postanowień o tej samej treści, które uprzednio zostały uchylone przez Sąd Okręgowy w Warszawie jako nielegalne, składanie wniosków zmierzających do odsunięcia od orzekania sędziów, których orzeczenia zostały poddane krytyce przez Ministra Sprawiedliwości, doświadczenia innych osób zatrzymanych w śledztwie, które zostały poddane "skandalicznemu i poniżającemu traktowaniu" (chodzi o urzędniczki w resorcie sprawiedliwości oraz ks. Michała Olszewskiego), a także zatrzymanie posła Romanowskiego pomimo posiadanego przez niego immunitetu oraz "formułowanie gróźb i próba zdyskredytowania niektórych obrońców" Ziobry i Romanowskiego.

"Poziom politycznego zaangażowania po stronie rządzących w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości jest rażący i wykracza poza standardy państw demokratycznych, co stwierdził nawet Sąd Okręgowy w Warszawie w postanowieniu o uchyleniu ENA w sprawie Romanowskiego. Sędzia, który to stwierdził został natychmiast odsunięty od orzekania i pozbawiony funkcji. Groźbom wobec polityków opozycji z ust członków rządu oraz kluczowych polityków obecnej władzy, towarzyszy jednoznaczne oczekiwanie pozbawienia wolności Ziobry wszelkimi możliwymi (nawet bezprawnymi) środkami, a także ujawnianie prorządowym zmanipulowanych materiałów ze śledztwa. Ziobro i Romanowski nie mogą obecnie w Polsce liczyć na sprawiedliwe i wolne od nacisków politycznych rozpoznanie ich sprawy. Te wszystkie okoliczności mogą a wręcz powinny być badane w ewentualnym postępowaniu przed organami i sądem w USA" – podkreślił.

Mecenas Lewandowski zwrócił również uwagę, że Zbigniew Ziobro nie jest obecnie poszukiwany poza terytorium Polski.

Czytaj też:

"Kazali wam?" Czarnek ściął się z dziennikarzem ws. ZiobryCzytaj też:

Wojtunik wrzucił fejkowe zdjęcie Ziobry. "Ktoś go zatrudnia jako eksperta"