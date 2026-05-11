"Kazali wam?" Czarnek ściął się z dziennikarzem ws. Ziobry

Odpowiadając na pytania dziennikarzy radia Zet oraz TVN24 wiceprezes PiS uważa, że sprawa Zbigniewa Ziobry jest "absolutnie trzeciorzędna". Gdy jeden z dziennikarzy zapytał o "ucieczkę" byłego ministra sprawiedliwości Czarnek nie krył irytacji.

– Uciekł przed kim? Według mnie pan minister pojechał legalnie do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego pan mówi o ucieczce? Państwo robicie to z własnej nieprzymuszonej woli, czy wam kazali? – mówił Czarnek. – Pan jakiś nerwowy jest. Z jakiej pan jest stacji? Z TVN24? To teraz TVN24 wspomaga Radio ZET? – dodał.

– Ja państwu pokazuję sytuację w Polsce, upadek spółek Skarbu Państwa, szorowanie po dnie, miliardowe straty, ludzi, którzy są zwalniani, rosnące bezrobocie, brak środków na służbę zdrowia, państwo, które zwiększa swoje zadłużenie na skalę dotąd niespotykaną, co stanowi niebezpieczeństwo dla każdego Polaka, a państwo mnie pytacie, dlaczego Zbigniew Ziobro poleciał do USA. Bo poleciał. Legalnie wjechał do Stanów Zjednoczonych. Ja też byłem legalnie w Stanach Zjednoczonych w ubiegłym tygodniu – stwierdził na zakończenie.

Ziobro w USA

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem medialne doniesienia, w myśl których przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych. Przypomnijmy, że polityk przybył tam z Węgier, gdzie wcześniej uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny. – Jestem w USA. Wczoraj przyleciałem. (...) To niezwykle złożony, piękny kraj. Najsilniejsza demokracja świata, nasz sojusznik – powiedział Zbigniew Ziobro.

Przypomnijmy, że po informacji o pobycie Zbigniewa Ziobry w USA minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział, że zwróci się zarówno do tego kraju, jak i Węgier o podstawy prawne, które umożliwiły mu opuszczenie terytorium Węgier i wjazd do Stanów Zjednoczonych.

