Europoseł KO: Każdy, kto pomaga zbiegowi, naraża się na karę

W niedzielę wieczorem były minister sprawiedliwości potwierdził, że przebywa w USA. Zbigniew Ziobro ma być stałym komentatorem politycznym Telewizji Republika w USA. Potwierdził to redaktor naczelny stacji Tomasz Sakiewicz. Minister Waldemar Żurek nie wyklucza, że zostanie skierowany wniosek o ekstradycję.

Władze TV Republika odpowiedzą za pomoc posłowi PiS?

Na temat sytuacji Ziobry rozmawiała w TVP Info Dorota Wysocka-Schnepf z europoseł KO Michałem Wawrykiewiczem. – Pan wczoraj obserwował zaprzysiężenie nowego rządu w Budapeszcie, był pan tam na miejscu i w tym samym czasie okazuje się, że z tego samego powodu – zaprzysiężenia nowego rządu – Zbigniew Ziobro ewakuował się z Budapesztu. To jest dla pana zaskoczenie czy spodziewany ruch? – zapytała.

– Nie jest to specjalnie zaskoczenie, chociaż oczywiście myślałem o tym, że być może Donald Trump i jego administracja nie zdecydują się na udzielenie azylu w kolejnym państwie Ziobrze z uwagi na to, że chcieliby mieć dobre relacje z nowym premierem. O tym się wczoraj rozmawiało, także wczoraj w kuluarach – przyznał polityk.

– Była taka potencjalna możliwość brana pod uwagę, że właśnie Stany Zjednoczone będą miejscem, do którego on ucieknie. O azylu to jeszcze nie wiemy, czy dostał azyl, ale podobno dostał wizę dziennikarską, to znaczy podał się za dziennikarza jednej z telewizji służących PiS-owi w Polsce – dodał Wawrykiewicz.

– Wiza dziennikarska, podaje się za dziennikarza. Pan sobie to wyobraża, jeśli to jest prawda? – dopytywała prowadząca.

– Wszystko sobie wyobrażam. Na razie poruszamy się w sferze spekulacji. Nie wiemy, jak to się odbyło, w jaki sposób dostał się, przy użyciu jakich dokumentów, kto przy tym pomagał. Przypominam, że pomaganie w ucieczce, w ukrywaniu jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat pięciu. Każdy, kto udziela pomocy zbiegowi podlega odpowiedzialności karnej – odparł Wawrykiewicz. – Mówimy o tym, kto ewentualnie z Polski udzielał mu pomocy. Wszystko jest możliwe. To jest tak naprawdę na końcu decyzja o charakterze politycznym. Mówię o Stanach Zjednoczonych. Trochę się dziwię, że nasi sojusznicy mogliby tego typu decyzję podjąć o ukrywaniu. Mówiłem o azylu nie w sensie prawnym, tylko o azylu w sensie takim potocznym, publicystycznym, czyli ukryciu jego na terenie Stanów Zjednoczonych – zakończył.

