Ziobro w USA jako stały komentator TV Republika

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro potwierdził w niedzielę wieczorem, że przebywa w USA. Przybył tam z Węgier, gdzie wcześniej uzyskał od rządu Viktora Orbana azyl polityczny.

– To dla mnie zaszczyt, że będę mógł w największej konserwatywnej telewizji w Europie uczestniczyć w debatach i przedstawiać punkt widzenia komentatora. Takie spojrzenie z perspektywy amerykańskiej, z zaangażowaniem Polonii tutaj, będzie miało wartość i będzie stanowiło dla stacji pewne wzmocnienie rozmaitości poglądów i opinii, które pojawiają się na antenie – powiedział były szef MS.

– Nasza współpraca nie jest precedensem. Różni politycy na przestrzeni lat występowali w telewizjach jako stali komentatorzy w programach dyskusyjnych. Nie przecieram tych ścieżek, ale chętnie w nie wchodzę – zauważył. Dodał, że w USA nie zamierza się ukrywać. – Na Węgrzech też się nie ukrywałem, normalnie funkcjonowałem – wskazał.

– Zdecydowałem toczyć walkę zza granicy tak, abym mógł odnosić się do wszystkich fałszywych zarzutów wobec mnie, zadawać im kłam. Jeśli przyjdzie moment, bym w USA toczył mój przed sądem, będę gotowy – dodał.

Tomasz Sakiewicz wydał oświadczenie

Oświadczenie Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego i prezesa zarządu Telewizji Republika opublikował Jarosław Olechowski

"Telewizja Republika od początku swojego istnienia stoi na straży podstawowych wolności i praw obywatelskich, w tym prawa do niezawisłego sądu. Po 13 grudnia 2023 roku rządzący Polską wielokrotnie naruszali te zasady, czego przykładem było bezprawne pozbawienie wolności chronionych immunitetem posłów opozycji. Działania wobec jednego z nich organizacje międzynarodowe uznały za pogwałcenie immunitetu parlamentarnego Rady Europy. Niezawisły sąd określił z kolei działania wobec polityków opozycji jako charakterystyczne dla kryptodyktatury" – wskazuje Sakiewicz.

"W demokratycznym państwie każdy obywatel do czasu prawomocnego wyroku pozostaje niewinny. Nie przesądzamy o winie lub niewinności Zbigniewa Ziobry i innych przeciwników rządu Donalda Tuska, jednak dostrzegamy poważne nieprawidłowości oraz polityczne naciski mogące wpływać na wymiar sprawiedliwości. Dlatego Telewizja Republika nadal będzie bronić podstawowych praw i wolności obywatelskich, udzielać wsparcia osobom, których prawa będą zagrożone, oraz informować w Polsce i za granicą o konieczności przywrócenia poszanowania prawa i standardów demokratycznych zarówno w Polsce jak i w innych państwach Unii Europejskiej" – czytamy.