Adamek wprost o sprawie Ziobry. "Sami wylądują w więzieniu!"

Po tym, jak wyszło na jaw, że Zbigniew Ziobro przebywa w Stanach Zjednoczonych, pojawiły się spekulacje, że zatrzymał się u znanego boksera Tomasza Adamka. "Obaj panowie znają się od lat. W 2014 r. Tomasz Adamek bezskutecznie startował do Parlamentu Europejskiego z list Solidarnej Polski, partii Zbigniewa Ziobry" – opisywał "Fakt". W rozmowie z tą gazetą sportowiec zaprzeczył jednak tym pogłoskom i podkreślił, że od dawna nie miał kontaktu z politykiem. Źródłem nieprawdziwych informacji o zatrzymaniu się Ziobry u Adamka okazał się Zbigniew Stonoga, który wielokrotnie obrażał i atakował w wulgarny sposób polityka PiS w sieci.

Tomasz Adamek o Zbigniewie Ziobrze: Prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu

Teraz Adamek wprost powiedział, co myśli zarówno o Zbigniewie Ziobro, jak i o zamieszaniu wokół jego osoby. Jednocześnie zaprosił polityka do siebie.

– To, że rzekomo Ziobro zatrzymał się u mnie, to była plotka, ale jeśli miałby takie życzenie, to chętnie ugoszczę go w moim domu – zadeklarował pięściarz w rozmowie z "Super Expressem". Sportowiec zdradził, że choć nie widział Ziobry od kilku lat, to wciąż darzy go ogromnym szacunkiem. – Spotkaliśmy się u pewnego księdza w Krakowie. To dla mnie prawy i uczciwy człowiek, który ma Boga w sercu – powiedział.

"Ci, którzy go teraz ścigają, sami wylądują w więzieniu!"

Adamek przyznał, iż nie ma wątpliwości, co do niewinności Ziobry. Jednocześnie wyraził zadowolenie, że ten jest z dala od polskiego wymiaru sprawiedliwości. – Ci, którzy go teraz ścigają, sami wylądują w więzieniu! – stwierdził.

Według boksera, jednym z dowodów na niewinność byłego ministra jest fakt, że został on wpuszczony do Stanów Zjednoczonych. Jak podkreślił, prezydent Donald Trump, który "także jest prawym człowiekiem, nie pomógłby komuś, kto ma nieczyste ręce".

– Jestem pewien, że dopóki w Polsce rządzi obecna koalicja, Ameryka nie zgodzi się wydalić ministra Ziobry do Polski – podsumował Tomasz Adamek.

