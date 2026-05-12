Morawiecki uderzył w Sasina. Na odpowiedź nie musiał długo czekać

Klub parlamentarny PiS zgłosił w poniedziałek projekt ustawy o zakazie prowadzenia działalności kryptoaktywów w Polsce. Pod projektem podpisało się 17 posłów PiS, w tym Mariusz Błaszczak i Jacek Sasin.

O projekt był pytany w Radiu ZET były premier Mateusz Morawiecki, który skrytykował niektórych polityków za radykalną zmianę zdania w tej sprawie.

Kontrowersyjny projekt PiS. Morawiecki skrytykował m.in. Sasina

– Wiem, że część naszych ludzi typu pan Jacek Sasin kilka miesięcy temu byli za tym, żeby deregulować ten system. Chodzili, Janusz Kowalski, "deregulować system, dopuścić jak najwięcej", a teraz jest za całkowitym zakazem – mówił, podkreślając iż rynki finansowe oraz gospodarka lubią przewidywalność. Jestem zarówno przeciwko całkowitej deregulacji, czyli temu za czym kilku ludzi od nas chodziło kilka miesięcy temu, jak również całkowitemu zakazowi – oświadczył.

Mateusz Morawiecki podkreślił, że "rozsądne państwa mają propozycję dobrą, która pozwala handlować na platformach, ale w sposób w miarę bezpieczny".

Sasin reaguje na słowa Morawieckiego

Na platformie X Mateuszowi Morawieckiemu odpowiedział Jacek Sasin, który podkreślił, że nigdy nie byłem fanem "kamieni milowych, zgody na warunkowość czy ścigania samorządów za uchwały prorodzinne".

"Ale nie robiłem z tego publicznego spektaklu przeciw własnemu obozowi" – dodał.

Jacek Sasin zauważył, że "tym różni się moje pojmowanie polityki od Mateusza Morawieckiego".

"Polityka to gra zespołowa i odpowiedzialność za państwo, a nie solowa gra pod własne ambicje i budowanie kariery na podkreślaniu różnic z własną formacją. Warto o tym pamiętać" – napisał były wicepremier.

