"Niemal 2 tysiące zawiadomień". Nowe informacje na temat Zondacrypto

W Prokuraturze Regionalnej w Katowicach powołano pod koniec kwietnia specjalny zespół do prowadzenia śledztwa w sprawie przestępstw związanych z działalnością giełdy kryptowalut Zondacrypto, w tym przede wszystkim oszustw na szkodę klientów.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zawiadomienia pokrzywdzonych, a także medialne doniesienia na temat problemów związanych z wypłatą środków zgromadzonych w ramach Zondacrypto.

Do giełdy Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów, warty ponad 300 mln dolarów. Jednak prezes Zondacrypto Przemysław Kral twierdzi, że klucze do nich ma zaginiony Sylwester Suszek, założyciel giełdy BitBay, poprzedniczki Zondacrypto. Sam Kral prawdopodobnie przebywa obecnie w Izraelu.

Prokuratura bada sprawę Zondacrypto. Nowe informacje

"Realizując deklarację informowania opinii publicznej o działaniach w toku śledztwa w sprawie oszustwa na szkodę klientów Zondacrypto, przedstawiam czynności przeprowadzone w ostatnich tygodniach" – przekazał w najnowszym komunikacie Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Katowicach.

Jak wskazał, zabezpieczono 104 sztuki sprzętu elektronicznego oraz ponad 13 TB plików z serwerów produkcyjnych Zondacrypto. Czynności te wykonano na terenie całego kraju. Prokuratura zwróciła się do ponad 100 największych na świecie giełd kryptowalut, celem zabezpieczenia ujawnionych środków oraz istotnych danych teleinformatycznych.

"Przesłuchano kilkaset osób pokrzywdzonych i przyjęto niemal 2 tysiące zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Obok tego przesłuchano w charakterze świadków 26 osób nie będących pokrzywdzonymi, a dysponującymi wiedzą o przestępczym procederze. Wystąpiono z Europejskim Nakazem Dochodzeniowym do Czech. Na koniec tygodnia zaplanowano ekspedycję wniosków o pomoc prawną do Włoch oraz do Szwajcarii. Funkcjonariusze CBZC pod nadzorem prokuratorów śledzą przepływy blockchain, celem zabezpieczenia środków finansowych i katalogowania transferów pomiędzy Zondacrypto, a innymi giełdami kryptowalut. Analizowane są także portfele założone przez Zondacrypto" – wyliczył prok. Binkiewicz.

