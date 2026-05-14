Burza po imprezie techno. Ważny komunikat stołecznego ratusza

"Po skandalicznym koncercie na ternie zabytkowego Pałacu w Wilanowie, po którym na dyrektora tej instytucji, podległej Ministerstwu Kultury, spadła fala krytyki, pojawiły się obawy co do kolejnych wydarzeń zaplanowanych przez organizatorów. Patronat honorowy został w lutym tego roku udzielony na wniosek firmy Awake Events Sp. z o.o. na szereg wydarzeń artystyczno-edukacyjnych pod nazwą »Let’s make them care«, zaplanowanych od maja do września w Warszawie" – czytamy w komunikacie, który pojawił się na stronie Urzędu Miasta Warszawa.

Stołeczny ratusz podkreślił, że we wniosku o patronat nad cyklem wydarzeń nie było informacji o tym, że w jego ramach planowane są imprezy masowe. "Dlatego patronat prezydenta w ogóle nie obejmował imprezy Circoloco, której nazwa, termin ani opis nawet nie pada we wniosku. Organizatorzy wpisali tę imprezę w cykl i na tej podstawie w sposób niezasadny posługiwali się patronatem Prezydenta Warszawy, o czym organizator został poinformowany pisemnie jeszcze przed imprezą" – zaznaczono.

Trzaskowski wycofuje patronat

"Pod znakiem zapytania stoi charakter kolejnych wydarzeń zaplanowanych ramach cyklu »Let’s make them care«, które mają się odbyć m.in. w Łazienkach Królewskich i parku Agrykola. Zaufanie do organizatora zostało podważone i dlatego podjęliśmy decyzję o wycofaniu patronatu honorowego nad tym cyklem" – poinformował ratusz.

Działacze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze alarmowali, że organizator imprezy Circoloco, czyli agencja Awake Events, chce zorganizować kolejne wydarzenia – tym razem w Łazienkach Królewskich oraz na Agrykoli. Tymczasem kierownik marketingu Łazienek Królewskich Anita Krawczyk przekazała w korespondencji z Polską Agencją Prasową, że na terenie zabytkowego kompleksu pałacowo-parkowego nie są planowane i nie odbędą się koncerty w ramach tego cyklu.

