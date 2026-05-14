"Minione lata były czasem intensywnych przemian". Muzeum żegna Jaskanisa

W czwartek popołudniu minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska poinformowała o dymisji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. "Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce. Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Autonomia dyrektorów nie może oznaczać zwolnienia z ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji. Obowiązki p.o. dyrektora powierzyłam dziś Piotrowi Górajcowi" – ogłosiła w serwisie X minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska.

Jest to pokłosie imprezy techno, którą zorganizowano w sobotę na dziedzińcu przed pałacem. Po imprezowiczach pozostał mocno zadeptany trawnik, wiele śmieci oraz skargi mieszkańców Wilanowa na ogromny hałas do późnych godzin nocnych.

Komunikat Muzeum

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie żegna swojego wieloletniego dyrektora. Jaskanis kierował placówką przez 21 lat.

"Szanowni Państwo, dziś zakończyła się wieloletnia misja Pawła Jaskanisa na stanowisku Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Przez ponad dwie dekady Paweł Jaskanis kierował instytucją kultury, która stała się jednym z najważniejszych muzeów w Polsce i rozpoznawalnym miejscem dialogu w obszarze historii, sztuki, przyrody oraz współczesnej refleksji nad dziedzictwem. Dzięki jego wizji, determinacji oraz motywacji, jaką dawał całemu zespołowi specjalistów, możliwe było przeprowadzenie szeroko zakrojonych działań konserwatorskich, badawczych, edukacyjnych i inwestycyjnych, które pozwoliły utrzymać status wyjątkowej historycznej rezydencji królewskiej" – czytamy.

"Minione lata były czasem intensywnych przemian – od rewitalizacji pałacu i ogrodów, przez rozwój kolekcji i programów naukowych, po otwarcie Muzeum na nowych odbiorców i stworzenie przestrzeni żywego uczestnictwa w kulturze. Dziękujemy Pawłowi Jaskanisowi za lata służby na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, za konsekwencję w realizacji ambitnych celów oraz za wspólnotę pracy budowaną z wieloma pokoleniami pracowników, współpracowników, partnerów i przyjaciół Muzeum. Dorobek tych lat pozostanie ważną częścią historii Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie" – wskazano w komunikacie.