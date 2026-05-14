Zmarł Krzysztof Piesiewicz. Wybitny scenarzysta i były senator miał 80 lat

O śmierci Krzysztofa Piesiewicza poinformowała w czwartek (14 maja) w mediach społecznościowych marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.

"Bardzo smutna wiadomość. Nie żyje Krzysztof Piesiewicz, Senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Autor scenariuszy, które na trwałe zapisały się w historii kina. Rodzinie i Bliskim składam wyrazy współczucia. Cześć Jego pamięci" – napisała.

Krzysztof Piesiewicz. Kim był?

Krzysztof Marek Piesiewicz urodził się 25 października 1945 r. w Warszawie. W 1965 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Batorego. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Odbył aplikację sądową i adwokacką. W 1973 r. rozpoczął praktykę adwokacką. W okresie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ "Solidarność", m.in. z Huty i Ursusa. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. 22 lipca 1989 r. 82-letnia matka Piesiewicza, Aniela, została zamordowana. Jej ciało skrępowano w taki sposób, jak zrobiono to z ks. Popiełuszką. Piesiewicz był również obrońcą w sprawie płk. Ryszarda Kuklińskiego.

Na początku lat 90. zaangażował się w działalność polityczną. Pełnił funkcję senatora II, IV, V, VI i VII kadencji. Kandydował z list Porozumienia Centrum, Akcji Wyborczej Solidarność, Bloku Senat 2001 oraz Platformy Obywatelskiej.

Był współautorem scenariuszy do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in.: "Bez końca", "Dekalog", "Krótki film o miłości" i "Podwójne życie Weroniki". Za scenariusz do filmu "Trzy kolory. Czerwony" otrzymał w 1995 r. nominację do Oscara. Przegrał z Quentinem Tarantino i Rogerem Avarym, którzy otrzymali statuetkę za "Pulp Fiction".

W 2026 r. Krzysztof Piesiewicz został odznaczony Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

