Watykan odznaczył irańskiego dyplomatę. Żydowska gazeta: Skandaliczne

Mohammad Hossein Mokhtari, ambasador Islamskiej Republiki Iranu przy Stolicy Apostolskiej od 2023 roku, otrzymał we wtorek Order Piusa IX, wraz z dwunastoma innymi dyplomatami. O wydarzeniu poinformowały między innymi włoskie media i portal „The Pillar”.

Irańskie media określiły to wydarzenie jako osobiste uznanie papieża dla polityki kraju. „Nagroda i potępienie agresji przez papieża są ściśle powiązane z trwającymi działaniami ambasady Iranu przy Watykanie, mającymi na celu szerzenie przesłań pokoju, sprawiedliwości i sprzeciwu wobec podżegania do wojny” – czytamy w jednym z irańskich mediów. Opublikowano również relacje z ceremonii wręczenia orderów, którym towarzyszyło zdjęcie Leona XIV z dyplomatą z 2025 roku.

W ciągu kilku godzin oburzenie w mediach społecznościowych wzrosło. Między innymi Irańskie Stowarzyszenie Demokratycznych Kobiet potępiło to wysokie odznaczenie „w najostrzejszych słowach”.

Wyjaśnienie rzecznika Watykanu

Stolica Apostolska wyjaśniła, że order nie został wręczony przez papieża, lecz, zgodnie ze zwyczajem, przez abp. Paolo Rudellego, substytuta ds. ogólnych w Sekretariacie Stanu. Certyfikat podpisał sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin. „Order Piano” został ustanowiony w 1847 roku przez papieża Piusa IX (1846-1878).

Dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Matteo Bruni wyjaśnił, że Order Piusa IX jest odznaczeniem „tradycyjnie przyznawanym wszystkim ambasadorom akredytowanym przy Stolicy Apostolskiej po dwóch latach służby, zazwyczaj w rocznicę pontyfikatu papieża”. Oprócz ambasadora Iranu, dwunastu innych dyplomatów otrzymało Wielki Krzyż Orderu Papieskiego Piusa X. Według portalu Vatican News, odznaczenie zostało wręczone w pierwszą rocznicę wyboru Leona XIV na papieża.

Niemniej jednak obserwatorzy zastanawiają się, czy odznaczenie to nie wysyła obecnie niewłaściwego sygnału. Żydowska gazeta niemieckojęzyczna „Jüdische Allgemeine” w komentarzu nazwała przyznanie orderu „nieoczekiwanym prezentem PR” dla Mokhtariego. Wskazuje, że reprezentuje on reżim, który miał w styczniu zabić ponad 35 tys. osób. „Skandaliczne” jest to, że „papież Leon XIV i jego dyplomatycznie bystry kardynał sekretarz stanu, Pietro Parolin, przyznali odznaczenie przedstawicielowi tego właśnie reżimu” – stwierdzono w komentarzu.

