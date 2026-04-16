PSL i PiS poprą tego kandydata? "Nie mamy żadnych wątpliwości"

We wtorek (14 kwietnia) odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po wysłuchaniu kandydatów, Kolegium uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Mateusz Szpytma, obecny zastępca prezesa IPN.

Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr. Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego Jerzemu Woźniakowi, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu.

Zgodnie z ustawą o IPN, prezesa Instytutu powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swojego grona. Według medialnych doniesień, kandydatura Szpytmy może liczyć na poparcie nie tylko klubu parlamentarnego PiS, ale także PSL.

Zgorzelski potwierdza: PSL poprze tę kandydaturę

– Polskie Stronnictwo Ludowe poprze tę kandydaturę, ponieważ uważamy, że to jest świetny kandydat – oświadczył w czwartek w programie "Graffiti" w Polsat News Piotr Zgorzelski.

– Pan Mateusz Szpytma jest jednym z najbardziej doświadczonych pracowników tej instytucji, pracuje tam 25 lat. Jest świetnym historykiem, szczególnie historykiem ruchu ludowego, co dla nas jest bardzo ważne i cenne. Jest współtwórcą Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, to jest wspaniałe dzieło. Jest człowiekiem ogromnie koncyliacyjnym, który dawał świadectwo przywiązania do wartości historii ruchu ludowego, będąc co roku na Zaduszkach Witosowych, bez względu na to, kto rządzi, bo to też jest warte podkreślenia – wymieniał wicemarszałek Sejmu.

– My jako Polskie Stronnictwo Ludowe nie mieliśmy i nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest świetny kandydat na stanowisko prezesa IPN-u, ze względu na jego dorobek, ale też cechy osobowościowe – podkreślił Zgorzelski. – Będziemy rozmawiali z naszymi przyjaciółmi z partii demokratycznych, aby poparli tę kandydaturę – dodał.

Czytaj też:

