Kto będzie prezesem IPN? Jest nowa rekomendacja

W listopadzie ubiegłego roku Sejm odrzucił zgłoszoną przez Kolegium IPN kandydaturę Karola Polejowskiego na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. "Za" głosowało 201 parlamentarzystów, "przeciw" – 227, a sześciu wstrzymało się od głosu. Przeciw kandydaturze Polejowskiego opowiedziała się zasadnicza część koalicji rządzącej. Wyjątek stanowiło dwóch posłów Koalicji Obywatelskiej (Jakub Rutnicki i Piotr Borys) oraz Urszula Nowogórska z Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Karol Polejowski pełni obowiązki prezesa IPN po objęciu przez Karola Nawrockiego urzędu prezydenta. Zgodnie z ustawą o IPN, prezesa Instytutu powołuje i odwołuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za zgodą Senatu, na wniosek Kolegium IPN, które zgłasza kandydata spoza swego grona. Zdaniem dziennika "Rzeczpospolita", Polejowskiego na swojego następcę miał wskazać sam Karol Nawrocki.

Jest kandydat na prezesa IPN

We wtorek (14 kwietnia) odbyło się posiedzenie Kolegium IPN, na którym miały miejsce rozmowy z kandydatami na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Po wysłuchaniu kandydatów, Kolegium IPN uznało, że najlepszym kandydatem jest dr Mateusz Szpytma, obecny zastępca prezesa IPN.

Przewodniczący Kolegium prof. dr hab. Wojciech Polak wręczył dokument o rekomendowaniu dr. Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa Instytutu Pamięci Narodowej działającemu z upoważnienia marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego Jerzemu Woźniakowi, zastępcy szefa Kancelarii Sejmu.

Kim jest Mateusz Szpytma?

Mateusz Szpytma ukończył historię i nauki polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2012 r. na Wydziale Historycznym tej uczelni uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii.

Od 2000 r. Szpytma pracuje w Instytucie Pamięci Narodowej. Był współtwórcą Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej i dyrektorem tej placówki. W lipcu 2016 r. został powołany na wiceprezesa IPN. W 2017 r. został członkiem Rady Programowej Żydowskiego Instytutu Historycznego. W 2018 r. wszedł w skład Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie. W 2022 r. został powołany na członka Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej.

W 2024 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Został wyróżniony Nagrodą im. ks. bp. Romana Andrzejewskiego za rok 2025.

Według medialnych doniesień, kandydatura Szpytmy może liczyć na poparcie nie tylko klubu parlamentarnego PiS, ale także PSL.

Czytaj też:

Prezydent Nawrocki: Katyń to symbol kłamstwa i sowieckiej propagandyCzytaj też:

Wystawa o "polskiej rusofobii". Obrzydliwa prowokacja Rosjan w Katyniu