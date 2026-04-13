Prezydent Nawrocki: Katyń to symbol kłamstwa i sowieckiej propagandy

– To potężny głos zamilkłych chórów, tych, którzy przemówić nie mogli – powiedział prezydent Karol Nawrocki w trakcie obchodów w Muzeum Katyńskim w Warszawie. Cytując słowa poety Zbigniewa Herberta, zaznaczył, że potężny głos zamilkłych chórów wybrzmiał za sprawą guzików, utensyliów, modlitewników, które zostały w miejscu tej strasznej, ludobójczej zbrodni wymierzonej w 22 tys. oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy policji i Korpusu Ochrony Pogranicza, przedstawicieli polskiej inteligencji.

Nawrocki podkreślił, że zbrodnia dokonana przez Związek Sowiecki była zbrodnią sformalizowaną, zaplanowaną i wymierzoną w naród polski po to, by Polska na zawsze zniknęła z mapy. – Katyń to symbol zbrodni, która miała przerwać łańcuch pokoleń Polaków – stwierdził.

– Ale Katyń to także symbol kłamstwa, sowieckiej propagandy. Jak mówił ks. Zdzisław Peszkowski, który szczęśliwie przeżył ludobójstwo katyńskie, Katyń trzeba wyjaśnić, bo był straszliwym kłamstwem. Kłamstwem, które stało się fundamentem Polski komunistycznej, Polski kolonialnej po roku 1945. Katyń stał się pewnym punktem fundamentalnym dla kłamstwa komunistów po roku 1945 – dodał.

"Potężny głos zamilkłych chórów"

Prezydent podkreślił charakter zbrodni dokonanej w Katyniu i zwrócił uwagę na mechanizm Związku Sowieckiego oraz dzisiejszej Rosji. – To sowiecka dusza naszych wschodnich sąsiadów, która w Katyniu znalazła tylko swoje potwierdzenie. To ta dusza, która zbudowała zły dom, złe państwo, państwo totalitarne, mordercze i agresywne, jakim był Związek Sowiecki – wskazał.

– Chcę to powiedzieć dzisiaj w obecności państwa ambasadorów, bowiem jako uczestnik życia dyplomatycznego, geopolitycznego, przestrzeni międzynarodowej, często słyszę, że porządek świata po roku 1945 – to wybrzmiewa także na spotkaniach Organizacji Narodów Zjednoczonych – był porządkiem świata bez wojen. Był początkiem świata, w którym Europa zachodnia i wolne zakątki świata mogły się rozwijać. Ale tak bardzo chcę, żebyście dzisiaj państwo wyszli z tych uroczystości z przekonaniem, że za tę wolność w zachodniej Europie, za to, że świat mógł rozwijać się bez wojen po roku 1945, płaciły takie narody jak mój – mówił Nawrocki.

– Stąd chciałbym, aby dzisiaj ten potężny głos zamilkłych chórów jeszcze raz powiedział wszystkim nam i abyśmy w uznaniu ofiary naszych bohaterów z Katynia mieli świadomość, że świata bez wojen, wspólnej Europy, wspólnego świata wartości demokratycznych, nie uda się zrozumieć bez zrozumienia perspektywy Europy Środkowej i Wschodniej, tych państw, które doskonale znają Związek Sowiecki i które wiedzą, że Federacja Rosyjska jest zagrożeniem dla wolnego świata, a Władimir Putin powtarza działalność Związku Sowieckiego na naszej ziemi – dodał.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosili, że w Lesie Katyńskim znaleźli masowe groby ze szczątkami polskich oficerów. Związek Sowiecki wówczas zaprzeczył, że zabici to ofiary sowieckiego ludobójstwa. Dopiero 13 kwietnia 1990 r. ZSRR przyznał się do popełnienia zbrodni katyńskiej. Sowieci potwierdzili, że polscy jeńcy wojenni aresztowani na początku II wojny światowej zostali rozstrzelani wiosną 1940 r. przez NKWD.

13 kwietnia obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, ustanowiony przez Sejm RP 14 listopada 2007 r.

Muzeum Katyńskie w Warszawie jest pierwszą placówką na świecie dokumentującą, badającą i utrwalającą wiedzę o zbrodni katyńskiej. Na wystawie stałej pt. "Pamięć nie dała się zgładzić" udostępniane są zabytki rzeczowe, muzealia-relikwie wydobyte z dołów w Katyniu, Charkowie i Miednoje oraz liczne dokumenty, pamiątki i zdjęcia ofiar zbrodni.

