Konsekwencja wulgarnych wpisów? Protasiewicz złożył rezygnację

"Dzisiejsze posiedzenie Rady Nadzorczej 'Szpital Lipno' sp. z o.o. zakończyło się już" – poinformował były wicewojewoda w serwisie X. Do wpisu dołączył treść pisma, w którym złożył rezygnację

"Niniejszym rezygnuję z zasiadania w Zarządzie 'Szpital Lipno' sp. z o.o. w charakterze jego członka.

Swoją decyzję motywuję względami profesjonalnymi; uważam że niektóre publikacje Konrad Zero.pl na temat tychże mojego powrotu w skład zarządu 'Szpital Lipno' sp. z o.o. są również sposobem wywierania moich osobistych i tego powodu publicznego nacisku, a mogą następnie rzutować na wizerunek spółki, która winna pozostać miejscem nie tylko wolnym od wpływów politycznych, ale również wszelkiej innej presji, ale również wszelką presją i fałszem, wymuszających określone zachowanie i postawy, jeśli są one oparte o nierzetelne i niesprawdzalne informacje oraz bazują na bezpodstawnych insynuacjach" – napisał.

Na koniec dodał: "P.S. Równocześnie neguję prawdziwość krzywdzących zarzutów dot. tego tematu, jako ustalonych do zaistniałej sytuacji".

Wulgarne wpisy

W poniedziałek media informowały, że Jacek Protasiewicz objął stanowisko zarządcze w szpitalu powiatowym w Lipnie. W grudniu 2025 r. rozpisano konkurs na dodatkowego członka zarządu szpitala. Wcześniej w placówce był prezes zarządu i wiceprezes. "Konkurs wygrał Jacek Protasiewicz, doświadczony polityk, w ostatnich kilku latach związany z Polskim Stronnictwem Ludowym" – opisuje portal zero.pl. Szpital ma być mocno związany z działaczami partii.

Artykuł skomentował dziennikarz Marcin Dobski z TV Republika: "Wszyscy narzekacie na władzę w kontekście ochrony zdrowia, tymczasem szpital w Lipnie uratował życie Protasiewiczowi". To nie spodobało się byłemu posłowi. "Twojego wzwodu nie uratuje. W zasadzie – nikt i nic impotentna nie uratuje. Nauczyć się z tym żyć, cioto!" – stwierdził wulgarnie. "Powoli możesz pakować rzeczy" – dodał Dobski, a Protasiewicz nie odpuszczał: "Twoje? A co ty masz, poza obwisłym ku***em, gołodupcu śmieszny?". To były pierwsze z całej serii wpisów.

Dalej Jacek Protasiewicz pisał o Dobskim: "Nikt mu nie pomoże. Będzie wisiał, jak niegdyś Mussolini". Polityk atakował też m.in. Patryka Słowika z zero.pl oraz Dominikę Długosz z "Newsweeka".

W trakcie medialnej awantury, władze szpitale przekazały, że Protasiewicz zrezygnował z posady 14 maja. Sam zainteresowany wtedy zaprzeczył.

