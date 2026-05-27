"Aby przeciąć medialne spekulacje". Bosak wraca do sprawy Collegium Humanum

"Aby przeciąć medialne spekulacje zwróciłem się do Prokuratury z pytaniem o to jaki jest mój status w śledztwie ws. Collegium Humanum. W następstwie mojego pisma w tej sprawie wczoraj w Prokuraturze w Katowicach z własnej inicjatywy i w charakterze świadka złożyłem pełne zeznania i odpowiedziałem na wszystkie pytania. Ponieważ postępowałem w pełni uczciwie nie spodziewam się dalszych kroków w tej sprawie. Apeluję do dziennikarzy o pisanie prawdy i staranne weryfikowanie informacji" – napisał w środę (27 maja) na platformie X wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

"Życzę powodzenia i dobrych warunków pracy wszystkim prokuratorom Prokuratury Krajowej i funkcjonariuszom Centralnego Biura Antykorupcyjnego zaangażowanym w zwalczanie przestępczości zorganizowanej w szkolnictwie wyższym oraz na innych polach. Apeluję do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wzmocnienie nadzoru nad niepublicznymi uczelniami oraz o realną kontrolę prawidłowości ich działania!" – dodał polityk Konfederacji.

Bosak przez kilka miesięcy studiował zarządzanie na uczelni Collegium Humanum, ale zrezygnował z kontynuowania nauki. – Studiowałem w latach 2020-2021. Byłem tam studentem przez dwa semestry. Nigdy żadnego dyplomu od nich nie miałem, nie chciałem – mówił polityk w rozmowie z Onetem. Podkreślił, że interesowało go "wyłącznie uczciwe studiowanie". – Uczestniczyłem w zajęciach, zaliczyłem pojedyncze egzaminy, natomiast niestety nie miałem czasu na studiowanie – skwitował.

Śledztwo ws. Collegium Humanum

Śledztwo dotyczącego nieprawidłowości w działalności Collegium Humanum prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne pod nadzorem Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.

Pod koniec marca skierowano do Sądu Okręgowego w Krośnie akt oskarżenia na 392 strony przeciwko 26 osobom. Zarzucane czyny są zagrożone karą do 10 lat więzienia. Łącznie oskarżonym postawiono 78 zarzutów. Dotyczą one m.in. łapownictwa gospodarczego, przywłaszczenia mienia, poświadczania nieprawdy w dokumentach, oszustw oraz składania fałszywych zeznań.

To drugi akt oskarżenia w tej sprawie. Pierwszy, skierowany do sądu w listopadzie 2025 r., dotyczył 29 osób i 67 przestępstw. Łącznie w całym postępowaniu przedstawiono już 407 zarzutów wobec 84 osób.

