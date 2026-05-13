To ona zastąpi Litewkę w Sejmie. Decyzja zapadła

Poseł Lewicy Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia w tragicznym wypadku, do którego doszło w Dąbrowie Górniczej. Jadąc na rowerze, został potrącony przez samochód. Miał 36 lat.

Po śmierci parlamentarzysty stało się jasne, że ktoś będzie musiał zająć jego miejsce w Sejmie. Zgodnie z przepisami, mandat poselski powinna objąć kolejna osoba z tej samej listy wyborczej, która uzyskała najwyższy wynik.

W wyborach parlamentarnych w 2023 r. Łukasz Litewka uzyskał najlepszy wynik na liście Lewicy w okręgu wyborczym numer 32. Było to 40 579 głosów. Startował z ostatniego miejsca na liście. Drugi był obecny marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (22 332 głosy). Kolejne miejsca z największą liczbą głosów na liście Lewicy zajęli Rafał Adamczyk (5 900 głosów) i Bożena Borowiec (4 937 głosów).

Kto obejmie mandat po Litewce?

Rafał Adamczyk opublikował w poniedziałek na Facebooku oświadczenie, w którym wyjaśnił, że zamierza kontynuować pracę w samorządzie, a nie Sejmie. "W ostatnich wyborach do samorządu województwa śląskiego obdarzyli mnie państwo dużym zaufaniem – otrzymałem kilkanaście tysięcy głosów. Traktuję to jako zobowiązanie do dalszej pracy na rzecz mieszkańców oraz rozwoju województwa śląskiego i naszych gmin" – zaznaczył.

Decyzja Adamczyka oznacza, że już wkrótce mandat poselski obejmie Bożena Borowiec. "Z powodów osobistych poprosiła o kilka dni na podjęcie decyzji. Ostatecznie to jednak ona zajmie mandat po zmarłym tragicznie pośle Łukaszu Litewce. O tę decyzję zapytaliśmy rzecznika Nowej Lewicy Łukasza Michnika, ale odmówił komentarza, twierdząc, że jest to kompetencja Państwowej Komisji Wyborczej" – podał w środę (13 maja) portal Onet.

Kim jest Bożena Borowiec?

Borowiec jest obecnie zastępcą prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Została na to stanowisko powołana w 2024 r. przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Wcześniej była zastępcą prezydenta Dąbrowy Górniczej.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie ukończyła studnia na kierunku socjologia o specjalności praca socjalna. Ukończyła również studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii WSB.

