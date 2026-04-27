"Żeby było jasne". Nawrocki przerywa milczenie w głośnej sprawie

"Żeby było jasne: pierwsze pismo Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dotyczące rynku kryptowalut wpłynęło do Kancelarii Prezydenta RP 12 grudnia 2025 roku. Czyli 11 dni po zawetowaniu przeze mnie ustawy z 7 listopada 2025 roku o kryptoaktywach, 7 dni po tajnym posiedzeniu Sejmu" – poinformował na platformie X prezydent Karol Nawrocki.

Dodał, że "rząd kłamstwami nie przykryje swojej nieudolności i bezradności w braku kontroli nad rynkiem kryptowalut".

"Rozliczcie siebie, nie opozycję!" – zaapelował prezydent Karol Nawrocki.

Weto prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów

17 kwietnia Sejm po raz drugi nie odrzucił prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Ustawa wprowadzała m.in. środki nadzorcze, np. umożliwiała KNF wstrzymanie oferty publicznej kryptowalut.

Prezydent Karol Nawrocki, wetując ustawę, ocenił, że przepisy były zbyt restrykcyjne.

"Prezydent Karol Nawrocki korzysta z konstytucyjnej prerogatywy weta tylko wtedy, kiedy przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państwa. A ta ustawa takie realne zagrożenia tworzy" – tłumaczył wtedy na platformie X rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto

Również 17 kwietnia Prokuratura Regionalna w Katowicach wszczęła śledztwo w sprawie możliwego oszustwa klientów giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz prania brudnych pieniędzy. Śledztwo jest prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. W dniu wszczęcia postępowania, czyli 17 kwietnia, kwota szkody była szacowana na co najmniej 350 mln zł, jednak – jak podkreśla prokuratura – rośnie z każdym kolejnym dniem, podobnie jak liczba pokrzywdzonych.

Czytaj też:

Tajna notatka ABW, o której mówił Tusk. To "rosyjski ślad" w aferze ZondacryptoCzytaj też:

Prywatny akt oskarżenia przeciw Tuskowi. W tle Zondacrypto