Kolejny pakiet sankcji na Rosję. Są dwie nowości
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Ekonomia

Kolejny pakiet sankcji na Rosję. Są dwie nowości

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Przewodnicząca KE, niemiecka polityk Ursula von der Leyen
Przewodnicząca KE, niemiecka polityk Ursula von der Leyen Źródło: PAP/EPA / OLIVIER HOSLET
Komisja Europejska przestawiła 21. pakiet sankcji wobec Rosji. Nowością jest proponowany zakaz wjazdu rosyjskich żołnierzy do UE oraz ograniczenia dla sektora rybołówstwa.

Kolejny pakiet sankcji przedstawiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Nowe obostrzenia dotyczą m.in. floty cieni, portów i infrastruktury naftowej, transakcji finansowych i kryptowalut, banków oraz rybołówstwa.

– Koncentrujemy się na sektorach o największym wpływie, czyli energetyce. Są to usługi finansowe i kryptowaluty, handel, a tym razem, po raz pierwszy, rybołówstwo. Zakazujemy również byłym żołnierzom rosyjskim wjazdu do Unii Europejskiej – podkreśliła von der Leyen.

Szefowa KE wskazała, że wojna na Bliskim Wschodzie zmniejszyła presję na rosyjski sektor naftowy. Nowy pakiet sankcji ma na powrót doprowadzić do ograniczenia zysków Moskwy z handlu ropą.

– Cel naszego pakietu nie mógłby być zatem jaśniejszy. Chcemy utrzymać pełną intensywność naszych sankcji. A sposobem na to jest zapewnienie, że zyski Rosji z ropy naftowej będą ograniczone. Dlatego proponujemy po prostu zawiesić korektę do stycznia przyszłego roku. Da to czas rynkom ropy naftowej na stabilizację, a jednocześnie utrzyma presję na dochody Rosji – powiedziała von der Leyen.

Dwie nowości w pakiecie sankcji

Przewodnicząca Komisji Europejskiej wskazała, że po raz pierwszy sankcje dotkną rosyjskiego sektora rybołówstwa. UE będzie chciała ograniczenia importu niektórych produktów rybnych i całkowitego zakazu importu innych, w tym dorsza. Zupełną nowością jest także wprowadzenie zakazu podróżowania po UE osobom, które walczyły w wojnie z Ukrainą po stronie Rosji.

– Po raz pierwszy proponujemy zakaz wjazdu do Unii Europejskiej wszystkim osobom, które służyły w rosyjskich siłach zbrojnych od początku wojny. Europa pozostaje zatem zamknięta dla wszystkich, którzy brali udział w inwazji na Ukrainę – powiedziała von der Leyen.

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Opracował: Marcin Bugaj
Źródło: Unian
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