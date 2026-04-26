Prywatny akt oskarżenia przeciw Tuskowi. W tle Zondacrypto

Jak zaznaczył były wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, chodzi o „kłamliwe pomówienie”.

Cieplucha: Zondacrypto do druga afera Amber Gold pod rządami Tuska

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę na aferą związaną z funkcjonowaniem giełdy kryptowalut Zondacrypto. Śledztwo w tej sprawie prowadzi śląska prokuratura. Liczba poszkodowanych, którzy nie mogą wypłacić środków zdeponowanych w postaci kryptowalut, sięga ok. 30 tys. osób i każdego dnia rośnie. Straty szacowane są na co najmniej 350 mln zł.

"Zamiast wziąć odpowiedzialność za gigantyczne zaniedbania swojego rządu i całkowitą bierność podległych mu służb w sprawie Zondacrypto, premier Tusk wybrał drogę oszczerstw i politycznego ataku na naszą Fundację. To cyniczna, świadoma ucieczka przed własną nieudolnością" – napisał na portalu X Cieplucha.

"Sprawa Zondacrypto to druga Amber Gold pod rządami Tuska. Państwowe służby, bezpośrednio podległe premierowi, nie ostrzegły w porę obywateli. Mimo tego, że miały ustawowy obowiązek działać, pozostały bierne. W efekcie tysiące Polaków straciło oszczędności, a szanujące się liczne media czy organizacje, w tym Jerzego Owsiaka czy nasza Fundacja – poniosły straty wizerunkowe" – czytamy.

Zdaniem byłego wiceministra sprawiedliwości, "gdyby rząd Tuska i podległe mu służby rzetelnie wykonywały swoje podstawowe zadania, żadna poważna instytucja nie nawiązałaby jakichkolwiek kontaktów z podmiotami budzącymi wątpliwości". "Nie byłoby reklam, dotacji ani współpracy. To nie przypadek, a systemowa nieudolność, która zamienia Polskę w raj dla oszustów" – podkreśla przedstawiciel Fundacji "Instytut Polski Suwerennej".

"Donald Tusk świadomie pomawia innych"

"Zamiast przeprosić Polaków za rażącą bierność państwa, która doprowadziła do tej katastrofy, Donald Tusk świadomie pomawia innych. Zamiast wyjaśnień – oszczerstwa. Zamiast odpowiedzialności – polityczna nagonka" – czytamy we wpisie.

Jak zaznaczył Cieplucha, "nie ma na to zgody".

"Tusk musi stanąć przed sądem jak każdy obywatel i ponieść konsekwencje za kłamliwe pomówienie. Liczymy, że Donald Tusk nie będzie chował się za immunitetem. Skoro publicznie pomawiał – niech publicznie odpowie" – podkreślił były wiceszef resortu sprawiedliwości.

"Osobistą decyzją". Żurek odwołał prokuratorów od RARS i Zondacrypto

Ujawniono taśmy założyciela Zondacrypto. "To jest, k..., kradzież"