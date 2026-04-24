"Sprawa śmierdziała od początku". Premier obwinia prezydenta, PiS i Konfederację

O powiązaniach polityków PiS oraz prezydentów Andrzeja Dudy i Karola Nawrockiego z giełdą kryptowalut Tusk mówił w piątek (24 kwietnia) podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie rządowego samolotu, lecącego z Cypru do Warszawy.

– Dla mnie od początku było jasne, że ta polityczna więź, obecność polityków PiS-u, prezydenta i kandydata na prezydenta na imprezach finansowanych przez Zondacrypto, ten typ reklamy, to wszystko pokazywało, że coś może za chwilę się z tym zdarzyć – przekonywał premier, dodając, że ostrzegał przed tym prezydenta.

Zdaniem szefa rządu, nie mamy przepisów, które pozwalają na "skuteczne działania kontrolne ze strony państwa z winy Nawrockiego, PiS i Konfederacji".

Tusk: Sprawa śmierdziała od samego początku

– Na ile oni robili to na zamówienie Zondacrypto czy innych aktorów obecnych na rynku kryptowalut, nie jestem od tego, żeby zastąpić prokuraturę czy sąd, ale ta sprawa śmierdziała od samego początku – ocenił Tusk.

Podkreślił, że geneza firmy Zondacrypto była "bardzo dwuznaczna, mówiąc najdelikatniej", a "związki z rosyjską mafią – ewidentne".

Do Zondacrypto należy portfel 4,5 tys. bitcoinów o wartości ponad 300 mln dol., ale – jak poinformował prezes giełdy Przemysław Kral – klucze do nich ma zaginiony w marcu 2022 r. Sylwester Suszek, założyciel BitBay, poprzedniczki Zondacrypto, nazywany "królem kryptowalut".

Wypłynęło nagranie założyciela Zondacrypto

W piątek (24 kwietnia) "Rzeczpospolita" ujawniła nagranie rozmowy Suszka ze spekulantem giełdowym Rafałem Zaorskim, którego Suszek oskarża o kradzież. Według ustaleń "Rz", Suszek zanim zniknął wytransferował udziały w BitBay do swoich trzech spółek zarejestrowanych w Dubaju.

Śledztwo w sprawie Zondacrypto prowadzi śląska prokuratura. Liczba poszkodowanych, którzy nie mogą wypłacić środków zdeponowanych w postaci kryptowalut, sięga ok. 30 tys. osób i każdego dnia rośnie. Straty szacowane są na co najmniej 350 mln zł.

Onet podał w piątek (24 kwietnia), że szef Zondacrypto przebywa w Izraelu. Kral ma izraelskie obywatelstwo, a Izrael nie wydaje swoich obywateli. Polska go stamtąd nie sprowadzi.