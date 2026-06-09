Sejm wystąpił o order dla Kwaśniewskiego. Czarzasty ogłasza

– Dzisiaj Prezydium Sejmu podjęło decyzję o wystąpieniu do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego o rozpatrzenie możliwości uhonorowania pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego tytułem Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi – poinformował na konferencji prasowej we wtorek marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

Gdyby europarlament przychylił się do wniosku, Kwaśniewski zostałby drugim Polakiem uhonorowanym tym wyróżnieniem. W maju tytuł Wybitnego Członka Europejskiego Orderu Zasługi otrzymał były prezydent Lech Wałęsa. Tego samego dnia były premier i były przewodniczący PE Jerzy Buzek został Honorowym Członkiem Europejskiego Orderu Zasługi.

Sejm chce uhonorowania Kwaśniewskiego. Wniosek w środku burzy o decyzję Zełenskiego

Wniosek o odznaczenie dla Kwaśniewskiego pojawił się w momencie, w którym w Polsce trwa publiczna dyskusja o tym, czy odebrać prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego za nadanie elitarnej jednostce ukraińskich sił specjalnych imienia "Bohaterów UPA".

W poniedziałek (8 czerwca) zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła prezydentowi Karolowi Nawrockiemu swoją opinię w sprawie pozbawienia Zełenskiego odznaczenia. – Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie – przekazał jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz.

Europejski order Zasługi

Europejski Order Zasługi został ustanowiony w 2025 r. i jest przyznawany za szczególny wkład w budowę i umacnianie integracji europejskiej oraz obronę wartości demokratycznych.

Wśród dotychczasowych laureatów znaleźli się m.in. była kanclerz Niemiec Angela Merkel, prezydent Mołdawii Maia Sandu, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolin, ukraińska działaczka praw człowieka Ołeksandra Matwijczuk oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Order posiada trzy klasy: Członek Orderu, Honorowy Członek Orderu oraz Wybitny Członek Orderu. Co roku wyróżnienie może zostać przyznane maksymalnie 20 osobom. Ostateczną decyzję w sprawie kandydatury byłego prezydenta podejmą władze Parlamentu Europejskiego.

Aleksander Kwaśniewski pełnił urząd prezydenta RP w latach 1995-2005. Za jego kadencji Polska przystąpiła do NATO oraz Unii Europejskiej.

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