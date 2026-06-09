Nie tylko Zełenski powinien stracić order? Apel do prezydenta

Jak informuje "Nasz Dziennik", Ogólnopolskie Stowarzyszenie Internowanych i Represjonowanych w Siedlcach zwróciło się do prezydenta Karola Nawrockiego o przeprowadzenie przeglądu najwyższych odznaczeń państwowych przyznanych w ostatnich dekadach.

Wśród postulatów znalazło się odebranie Orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ale na tym nie koniec.

Kogo odznacza Polska? Nawrocki dostał list

Przedstawiciele stowarzyszenia skierowali do prezydenta list, w którym domagają się nie tylko pozbawienia Zełenskiego najwyższego polskiego odznaczenia, ale także wszczęcia procedury weryfikacji wszystkich osób uhonorowanych przez państwo polskie w ostatnich latach.

Według sygnatariuszy apelu celem inicjatywy jest sprawdzenie, czy kawalerowie Orderu Orła Białego – najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej – reprezentują wartości, które wyróżnienie to ma symbolizować. Zdaniem autorów listu osoby, których działania godzą w powagę odznaczenia lub budzą poważne kontrowersje, nie powinny pozostawać w gronie jego kawalerów.

– Order Orła Białego nie jest zwykłym medalem ani politycznym gestem wykonywanym pod wpływem chwili. To symbol uznania, jaki państwo polskie może ofiarować człowiekowi – powiedział w rozmowie z "ND" Janusz Olewiński, prezes Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych.

Zełenski straci Order Orła Białego? Decyzja prezydenta "w odpowiednim czasie"

Po tym, jak prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych sił specjalnych imię "Bohaterów UPA", prezydent Karol Nawrocki zaproponował odebranie mu Orderu Orła Białego, którym w 2023 r. uhonorował go ówczesny prezydent Andrzej Duda.

W poniedziałek (8 czerwca) zebrała się Kapituła Orderu Orła Białego, która przedstawiła Nawrockiemu swoją opinię w sprawie pozbawienia Zełenskiego odznaczenia. – Prezydent podejmie decyzję w odpowiednim czasie – przekazał jego rzecznik prasowy Rafał Leśkiewicz.

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