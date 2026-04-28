Pogrzeb Łukasza Litewki. Czarzasty ogłosił decyzję

Informację w tej sprawie Włodzimierz Czarzasty przekazał we wtorek podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Nawrocki i Tusk na pogrzebie Łukasza Litewki?

Według marszałka Sejmu, nie jest wykluczone, że w środowych uroczystościach pogrzebowych udział wezmą zarówno prezydent Karol Nawrocki, jak i premier Donald Tusk. Polityk nie przesądził jednak o takim scenariuszu.

– Przewidywany jest, ale proszę tego nie traktować jako ostateczne stwierdzenie, udział prezydenta i premiera – powiedział.

– Jeżeli chodzi o organizacje prac Sejmu, przenieśliśmy wszystkie głosowania z jutra na dziś. W związku z tym każdy z posłów i posłanek, którzy by chcieli wziąć udział w tej smutnej uroczystości, będzie miał zapewnioną zarówno pomoc w dostaniu się na to miejsce, jak i powrotu – poinformował marszałek Czarzasty.

twitter

Pogrzeb Łukasza Litewki

Uroczystości pogrzebowe Łukasza Litewki rozpoczną się w środę, 29 kwietnia, o godz. 13:30 w kościele parafii rzymskokatolickiej pw. św. Joachima w Sosnowcu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 46. Uroczystość będzie miała charakter państwowy. Jej organizatorem jest Kancelaria Sejmu. Mszy świętej będzie przewodniczył biskup sosnowiecki Artur Ważny.

Po mszy świętej kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Parafialny przy ul. Zuzanny w Sosnowcu. Ta część ostatniego pożegnania tragicznie zmarłego posła będzie miała, zgodnie z wolą rodziny, charakter prywatny.

Przypomnijmy, że już w poniedziałek pojawiły się informacje, że prezydent Karol Nawrocki chciałby uczestniczyć w pogrzebie posła Litewki. W tym czasie zaplanowaną miał jednak wizytę w Chorwacji, gdzie weźmie udział w szczycie Trójmorza. W planach jest skrócenie tej wizyty, aby głowa państwa zdążyła udać się na uroczystości do Sosnowca.

