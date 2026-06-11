Psy i koty "z wizytą" w szpitalu? Tego chce poseł Katarzyna Piekarska
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Opinie
  • Piotr GabryelAutor:Piotr Gabryel

Psy i koty "z wizytą" w szpitalu? Tego chce poseł Katarzyna Piekarska

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Poseł KO Katarzyna Piekarska
Poseł KO Katarzyna Piekarska Źródło: PAP / Leszek Szymański
Siłą rzeczy II Jak wiadomo, w sprawie szaleństwa kryjącego się pod pojęciem "miłości" do psów i kotów, nie ma już w Polsce zbyt wielu nie przekroczonych granic, a te nieliczne, które jeszcze przetrwały, w każdej chwili mogą zostać przełamane.

I oto zamach na jedną z nich właśnie się zaczyna. Tym razem – za sprawą psów i kotów, to znaczy, tfu, za sprawą miłośników psów i kotów pośród posłów rządzącej koalicji, czyli posłów Koalicji Obywatelskiej i jej koalicjantów, czyli przystawek.

A konkretnie – za sprawą poseł KO Katarzyny Piekarskiej, która – jak ostrzega – wkrótce wraz z grupą posłów ze swej partii złoży projekt ustawy, poprzedzonej uzasadnieniem, które zaczyna się od słów (i zdań): „Prawo pacjenta do kontaktu ze zwierzętami domowymi to istotny element humanizacji opieki medycznej. Kontakt ten redukuje poziom stresu, obniża ciśnienie krwi, poprawia nastrój. A także zwiększa motywację do rehabilitacji. Efekty te obserwuje się wśród dzieci, seniorów, pacjentów onkologicznych, osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz pacjentów w stanie terminalnym”.

Źródło: DoRzeczy.pl
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