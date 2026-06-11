Psy i koty "z wizytą" w szpitalu? Tego chce poseł Katarzyna Piekarska

I oto zamach na jedną z nich właśnie się zaczyna. Tym razem – za sprawą psów i kotów, to znaczy, tfu, za sprawą miłośników psów i kotów pośród posłów rządzącej koalicji, czyli posłów Koalicji Obywatelskiej i jej koalicjantów, czyli przystawek.

A konkretnie – za sprawą poseł KO Katarzyny Piekarskiej, która – jak ostrzega – wkrótce wraz z grupą posłów ze swej partii złoży projekt ustawy, poprzedzonej uzasadnieniem, które zaczyna się od słów (i zdań): „Prawo pacjenta do kontaktu ze zwierzętami domowymi to istotny element humanizacji opieki medycznej. Kontakt ten redukuje poziom stresu, obniża ciśnienie krwi, poprawia nastrój. A także zwiększa motywację do rehabilitacji. Efekty te obserwuje się wśród dzieci, seniorów, pacjentów onkologicznych, osób z zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi oraz pacjentów w stanie terminalnym”.